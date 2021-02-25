財政預算案｜差餉累進制理念可取　須顧及租客影響

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-25 17:42

財政司司長陳茂波公布2021/22年度財政預算案時，提出研究引入累進差餉制，以及為自住物業提供恆常寬減。措施若然推出得宜，將能收物業增值稅之效，抑制投機行為。然而，業主亦可能把新增差餉轉嫁租戶，政府要制訂相關措施減低衝擊。

陳茂波指出，差餉制度實行多年，雖然簡便但不及精準，故研究可否改善，例如引入累進制度。雖然他回應累進制的目標跟打擊物業炒賣直接相關，但因為他同時指出自住物率有機會獲減免徵收率，即針對持有多於一個物業的人士。觀乎薪俸稅稅率分級，應課差餉租值大可參考之，租值愈高，徵收率也可遞增。由於業主從非自住物業得益金額減少，因此說新措施針對炒賣者有其道理。

財政司司長陳茂波公布2021/22年度財政預算案時，提出研究引入累進差餉制。（資料圖片）

打擊炒賣同時要保障租客

反對差餉累進制者多舉出兩個理由，一是正值經濟衰退，時機不成熟；二是業主會轉嫁新增差餉至租客，加重租客負擔。

誠然，市道不濟，甚至不少人認為陳茂波對未來經濟預測過份樂觀，但港人見證樓市在疫情下仍然堅挺，樓價租金難望下調。再者，不論樓價高低，物業的租稅也應遵從能者多付的公平原則，差餉累進制在任何時候也應推行。

粗略估算在2020年首季，本港約有35.5萬個私樓租戶，佔全港住戶數目約13%，即使政府日後修例規定由業主繳交差餉，但業主還是可以在釐訂租金時隱含地包括差餉，政府難以完全杜絕業主轉嫁差餉給租客。雖然如此，政府可訂立配套措施減輕影響。

首先，對應課差餉租值較低的住宅單位，政府不調高差餉徵收率。低租值單位面積較小，或者位置遠離市區，多數由基層或小家庭承租。即使徵收率調高兩三個百分點，增加的差餉額由業主和租客對分，租客每季實繳差餉也要增加幾百至一千元，絕不算小數目。相反，維持徵收率可解除租客擔憂。

陳茂波指出，差餉制度實行多年，雖然簡便但不及精準，故研究可否改善，(資料圖片)

宜配以租金加幅限制和空置稅

再者，政府可考慮限制租金加幅範圍。政府有意為劏房出租訂立租務管制，其中一項為限制租金加幅。若然當局把措施擴展至應課差餉租值較低而整個單位出租的私人住宅，日後即使業主增加租金以補回多繳的差餉，至少亦可限制加幅，免得要租客全部承受。

長遠來說，政府要落實具阻嚇力的二手住宅空置稅，推動業主盡快租出空置單位，租客則有更大議價空間，爭取符合負擔能力的租金。

顧名思義，差餉估值是評估出來，業主和差估署對結果或有差異，業主可以反對和上訴。在2019年底，差估署收到約4,100宗住宅反對估價申請，當中有140宗成功，租值平均減幅9.9%。累進差餉制一旦落實，業主定會更着緊差餉估值，反對和上訴個案勢必上升。就此，署方必須預備人手處理個案。