財政預算案｜模擬廣播終止港台預算經費被削　邱騰華︰係應該減嘅

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-26 17:28

【財政預算案/疫後經濟】政府最新一份預算案，除已向旅遊業提供近26億元的財政支援，最新提出會預留9.3億元改善本港旅遊資源，包括提供約1.7億元，開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，如設「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，並會撥款改善10條熱門行山徑，包括鳳凰山、獅子山的山徑設施，開拓更多綠色旅遊資源，並檢討本港的旅遊業定位。 預算案亦會預留約7.65億元，支持旅發局重振本港旅遊業；當局又計劃考慮恢復放寬本地遊旅行團群組聚集限制，爭取旅遊業營運空間，並繼續商討「航空旅遊氣泡」。 至於香港電台在下一財政年度的預算約9.95億元，較本年度的約10.43億元下降，被質疑「陰乾」港台。邱騰華表示，由於已終止模擬廣播，故港台電視不需再提供相關服務，有關款項「係應該減嘅」。 創科方面，薛永恒表示，電子消費券登記平台的設計工作「唔需要太耐」。至於有安心出行程式使用者指出，去完爆疫食肆後，未獲程式通知有人確診。薛解釋，市民個人出行紀錄，會留在其手機，當局無法掌握軟件比對市民出行資料後，有否作出通知。

▼2021年財政預算案惠民措施一覽▼

+ 4 + 4 + 4

【16:18】至於消費券登記平台何時推出？薛永恒表示，去年派發1萬元時，當時登記系統已詢問市民是否同意當局再用資料，雖然有相關資料，但今次消費券涉及電子支付平台，要市民再補充資料。他認為，登記平台設計工作「唔需要太耐」。

近日有食肆爆疫，有使用安心出行App的食客表示未有收到通知。薛永恒表示，今次個案有不少確診者有用安心出行，可協助追蹤工作，其他市民可留意有否風險。和患者在相若時間身處餐廳，即18至19日，才會收到通知。

他指，但是次衞生防護中心所規定食客要接受強制檢測的時間超出該兩日，故有食客沒有收到通知。他表示，聽到專家意見，建議改良程式設計，增加發出強檢通知功能，他持開放態度，認為可再討論，目標是用好科技協助市民防疫抗疫。

【15:57】對於本地遊何時重啟，邱騰華指出，希望在疫情好轉之時，百業可恢復正常營運。早前當局曾推出計劃，鼓勵推本地遊，會視乎疫情發展再決定本地遊安排。而旅發局兩年分別獲8億及7億元推動旅遊，但業界卻未獲直接撥款支援，邱解釋，今年增撥的款額與去年相若，來年希望可以逐步恢復往來，逐步開放旅遊業，旅發局工作既要鞏固本地旅遊，亦有大型活動及盛事會繼續籌備，亦要重新建立香港品牌。

至於旅遊氣泡安排，邱指，香港與新加坡正保持聯絡，探討何時以何形式重開。過年後情況，香港亦未完全有信心可重開，根據兩地訂立的熔斷機制，目前無源頭個案仍有上落，未夠穩定。目前亦需與新加坡政府商討，如何令機制更穩定。近期有其他國家領事亦與港府聯絡了解旅遊氣泡安排。

被問到創新及科技基金再注資95億元，薛永恒指，透過基本已資助逾4000項研發項目。至於安心出行App，現時已有279萬次下載，強調有約97%是在本地下載。

【15:51】創科局薛永恒被問消費券為何只提供電子化，不設實體版？薛表示，當局會配合其他政策局致力推行消費券計劃，而實體版亦有防偽等問題要考慮，希望用電子方式盡快推。邱亦補充，消費券目標亦可減市民負擔，商會及不同行業亦有聲音，希望政府鼓勵市民消費，相信電子消費券有效。



至於港台來年遭削減開支，邱騰華解釋，港台電視開支減9.2%「係應該減嘅」，有關款項是因應運作轉變，模擬廣播服務已終止不需再做，因而可減省相關開支，港台與其他部門相同，要應使則使，所以預算款項會有所減少。

薛永恒表示，大灣區青年就業計劃反應良好，截至今天中午，企業已提供786個創科職位。（余俊亮攝）

【15:46】薛永恒表示，大灣區青年就業計劃反應良好，截至今天中午，企業已提供786個創科職位。今年上半年會推出「傑出創科學人計劃」。落馬洲河套區首批建築，2024年起亦會分階段落成。未來兩年會向創新及科技基金95億元，去年初創企業已達3400間。當局亦會繼續推動「再工業化」。

邱騰華表示，預算案就商務及經濟發展有幾個方向，包括援助企業及為經濟復蘇做準備。（余俊亮攝）

【15:31】邱騰華表示，預算案就商務及經濟發展有幾個方向，包括援助企業及為經濟復蘇做準備。他提到預算案亦有多項措施振興旅遊業，發展重點以商業旅遊、綠色旅遊為先。至於空運及空郵業，香港本身空運中心地位加上有三跑發展基礎，可充分在電子商貿中發展，故申撥款46億元重建空郵中心。

▼消費券點用？ 按圖即看$5000電子消費券懶人包▼