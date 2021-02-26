財政預算案｜汽車會斥加牌費等時機不當　交通擠塞源於政策過時

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-26 10:55

【財政預算案2021 / 電子消費券】新一份財政預算案日前出爐，港府宣布將私家車首次登記稅稅率提高15%，私家車牌照費更增加30%。香港汽車會會長李耀培今日（26日）批評，港府加稅時機不當，直言現時不少車主收入已受疫情影響，「就算幅度少，時機都唔太好」。 他又認為，將交通擠塞問題歸咎於車主並不公平，批評交通政策過時，如政府未能改善道路設計及泊位問題，「就算（私家車數目）跌返落50萬、40萬都係塞車」。

▼私家車首次登記稅稅率提高15%▼

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香港汽車會會長李耀培今日於港台節目《千禧年代》指，私家車牌費及首次登記稅增加，對車主並非好消息。他強調駕車並非奢侈活動，不少打工仔、中產或居於新界地區人士亦須駕車。以幅度而言，雖然私家車牌費已多年沒有增加，如政府在經濟好時加牌費，相信反對聲音較少。惟現時不少車主已受疫情影響收入減少，認為非適當時機加價。

被問到增加牌照費等能否增加阻嚇性，令擠塞問題減少。李認為，減少私家車數目只是政府期望，但實際未能做到。他舉例指，本港入油費用現時已為全球最貴，「但要用車的人仍然要用」。他認為，交通擠塞主要原因是交通政策過時，道路設計及泊位不足等問題造成，單純將問題歸咎於駕車人士是不公平。

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▼陳茂波於立法會宣讀新一份財政預算案▼

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聽眾劉先生則認同政府增加牌照費及首次登記稅的做法。他居於北區，指前往元朗路段擠塞問題十分嚴重，而私家車牌費已多年未有增加，希望措施可控制私家車增長。他又指，現時市道差，不少朋友指「養車」費用增加，亦打算不再駕車。