財政預算案｜經濟差反加私家車登記稅、牌費　陳帆堅稱為適當時機

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-26 13:04

政府近日公布新一份《財政預算案》，當中包括即時上調私家車首次登記稅及牌費，引起不少車主不滿，批評政府在蕭條下，因財赤向車主｢開刀｣。運輸及房屋局局長陳帆今日﹙26日﹚回應稱，過去10年私家車增加近四成，考慮經濟情況及車主的承擔能力後，釐定現時加幅，並認為現時適當的「行動點」提出加牌費及加登記稅。 對於坊間有人質疑加稅對控制私家車增長的成效有限，陳帆未能交代措施的具體「減車」目標，又認為難以評估效果，但堅稱會有一定成效。 政府下月將公布電動車普及化路線圖，對於電動車日後的稅務寬免，環境局局長黃錦星表示，過去10年香港電動車量增加約百倍，綜觀全球的相關措施，當電動車主流化後，稅務優惠將逐漸減少，以善用公帑。

▼私家車首次登記稅稅率提高15%▼

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由2月24日起，私家車的首次登記稅及牌照費，將分別增加15%及30%。陳帆今日在記者會講解《財政預算案》措施時指，本港在2010至2020年間，私家車數量由41.5萬增至57.3萬輛，增幅達38%，而私家車佔本港總車輛數量逾七成。他表示，私家車量不可能無限增加，隧道、公路容量亦有限，從宜居城市及減排角度而言，有需要調高上述費用。

不過私家車增長並非朝夕之事，港府選擇在新冠肺炎疫情，全港經濟蕭條，失業率高企推出加稅及牌費措施，被指時機不當。對於當局為何不能延遲加稅，陳帆表示，當私家車增長到一個數量，當局便要考慮行動，他在記者會上多次重申，現時的加幅，已考慮經濟情況及車主負擔能力，強調現是適當時機上調費用。

未透露減私家車目標 稱難精準估算成效但肯定會有效果

10年前政府增加首次登記稅15%後，新登記私家車於一年內僅減少約1.3%，坊間質疑是次措施成效。陳帆表示，香港經歷一段困難時期，難以精準估算措施成效，但參考過往經驗和結果，相信會有效果，惟未透露當局的具體目標。

近年港鐵頻生意外，東鐵線更換新信號系統後，仍然出現｢假衝燈｣問題。對於港鐵事故會否令市民，進一步減少依賴公共交通，轉為駕駛私家車。陳帆表示，與外國人聊天時，一般認為香港公共交通表現良好，故他認為港人應對公共交通具更有信心，並感到自豪。他又稱，解決擠塞問題須多管齊下，包括正研究擠塞徵費。

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黃錦星︰電動車主流化後 稅務優惠會逐漸減少

另外，疫情下高鐵停擺逾一年，根據港府與港鐵的協議，九鐵將需要按機制補貼港鐵營運高鐵的虧損，然而政府至今未交代相關費用及詳情。陳帆今日被問到相關補貼安排，他拒交代補貼預算，只著記者關注《財政預算案》。

政府將於下月公布電動車普及化路線圖，黃錦星表示，去年每8輛新登記私家車中，就有1輛是電動車，而過去10年電動車增長量已有約百倍。對於日後會否改變電動車稅務優惠，他表示，綜觀全球經驗，當電動車在市場主流化後，相關稅務優惠亦會逐漸減少，以善用公帑。

▼陳茂波於立法會宣讀新一份財政預算案▼