住戶入息中位數按年跌逾7%　港鐵票價封頂不加　能否減價下月揭曉

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-26 16:21

新冠肺炎疫情下，香港經濟倒退，政府今日（26日）公布2020年第四季的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，當中家庭住戶每月入息中位數，按年跌7.19%，降至25,800元。 根據港鐵「可加可減」票價調整機制，票價加幅設有「封頂」機制，不可高於上一年第四季的家庭住戶入息中位數變動幅度。換言之，即港鐵今年至少須要凍價。至於來年港鐵票價是否有望首度減價，則需等到3月底，統計處公布去年第4季運輸業工資指數才會揭曉。

根據2020年第四季的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，該季的家庭住戶每月入息中位數為25,800元，按年跌2,000元，跌幅為7.19%。

港鐵的「可加可減」票價調整機制，列明「封頂」機制，港鐵加價幅度不可高於上一年第四季的家庭住戶入息中位數變動幅度。由於現時該數字出現下跌，即換言之，港鐵本年度至少須要凍價。

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至於港鐵會否減價，根據現時的數據，即去年12月的綜合消費物價指數按年變幅，以及暫時參照去年第三季的工資指數，代入「可加可減」機制方程式後，可得出減價1.8%的結果。

然而，由於過去兩年港鐵仍有累計未加的加幅，數字互相抵消後，減幅將跌至0.22%。按機制，如變幅少於1.5%，港鐵亦只能凍價。值得留意的是，在政府補貼下，現時港鐵正推行八折優惠，如港鐵不延長措施，3月31日後，車費就會回到原本水平。