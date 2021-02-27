劉澤星：科興、復必泰難以單用數字比較　最重要是均達世衛標準

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-27 15:12

新冠肺炎疫苗接種計劃昨日（26日）展開，疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今（27日）撰寫港台《香港家書》稱，科興同復星／BioNtech復必泰疫苗難以用簡單數字比較，因臨床研究在不同的時間、地方進行，對象的組別都可能有差異。 他又說，數據顯示以色列長者接種疫苗後，感染新冠肺炎的比率大幅下降。他呼籲市民保護年長人士，除了讓他們接種疫苗外，亦希望醫護和護老院職員積極考慮接種疫苗，慢慢達致群體免疫。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（李澤彤攝）

劉澤星稱，新冠肺炎肆虐全世界之今已超過一年，香港有超過10,900多個確診個案，死亡個案已有超過190宗。疫情帶來的不單止影響確診者，對身邊周遭所有人和事都牽連甚廣。雖然市民的防疫意識提高，但仍未能完全控制疫情，希望注射疫苗能幫助控制疫情。

他表示，全球已有超過2億1千多萬人接種首劑疫苗，英國亦已經有超過1800多萬人接種，整體是安全和有效。很多人問到有關科興同BioNtech比較好，但他認為不能夠用簡單的數字比較，因為相關的臨床研究在不同的時間、地方進行，對象的組別譬如人數、性別丶年齡，以至職業，結果的定義標準都可能有差異。他認為最重要是疫苗安全而保護率達至世衛標準的要求，呼籲市民繼續踴躍參與疫苗接種計劃。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

數據顯示，65歲或以上確診者的死亡率相對較高，大概9%，本港的198名死亡人士當中，170名是65歲或以上的長者。以色列自從12月中起，有超過八成的60歲以上長者接種新冠肺炎疫苗。當地長者感染新冠肺炎的比率大幅下降。60至79歲的減低約四成，而80歲或以上的少左約六成。

劉澤星說，我們要保護年長人士，除了讓他們接種疫苗外，亦要讓照顧他們的人得到保護，所以希望醫護和護老院的同事積極考慮接種疫苗，多人接種能慢慢達致群體免疫。至於接種後的安全性和有效率，本港亦有機制和專業人員監察，若發現有任何偏差，相關委員會會即時作出應變。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼