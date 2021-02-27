科興疫苗｜72歲男子於官涌體育館接種　七分鐘後現心悸送院

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-27 23:07

新冠肺炎疫苗接種計劃於周五（26日）起開始，今日（27日）早上有一名72歲男子到官涌體育館的社區接種中心接種科興疫苗，7分鐘後出現心悸，為安全起見送到伊利沙伯醫院治理。伊利沙伯醫院發言人指，該名病人截至晚上10時情況穩定。 另外一名有高血壓的女士昨日接種後曾不適，毋須送院。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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官涌體育館接種中心的負責醫生郭寶賢表示，今天早上10時半左右有一名72歲男子到中心接種科興疫苗，7分鐘後出現心悸，為安全起見送到伊利沙伯醫院治理。

他解釋，該名長者有高血壓，但醫護人員認為他適合接種疫苗，而他在接種後感到心悸，「覺得跳快咗」，但無其他不適。醫護人員為他量血壓，結果量到上壓160，「應該同佢平時差不多」，不過為安全計，也決定將他送院治理，而中心內的醫護並無為他用藥。郭寶賢稱，救護車在15分鐘左右到達，據他所知，該長者現時於伊利沙伯醫院留醫。

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根據政府公布資料，首日接種第一劑疫苗的人士共有約6,000名，自周一以來累計超過6,600人接種了第一劑疫苗。疫苗接種的網上預約系統開放未來兩星期的預約已經全部爆滿。公務員事務局局長聶德權日前表示，3月1日早上9時會再開放預約，預約時段至3月26日。政府亦將於下月1日運送科興疫苗到參與計劃的私家診所，最快下周二可接種。

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

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一名高血壓女士昨接種後曾不適 毋須送院

營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務顧問龐愛蘭稱，昨天一名患有高血壓的女士接種疫苗後不適，休息了10多分鐘後離開，毋須送院。

而九龍灣體育館接種中心負責醫生之一的張蔚賢稱，該中心備有血壓計及血氧測量儀作監測之用，亦有抗過敏藥物可供備用。如市民在注射後30分鐘內有嚴重的過敏反應，包括過敏反應、血管性水腫、呼吸困難等，醫護將立即召救護車，而現場醫生會對該患者進行治療，例如為患者緊急注射腎上腺素。

若在注射後有中度或溫和反應，例如頭暈和血壓低，中心的醫生會評估患者的病情，並在現場提供最合適的治療方法。醫生將最終決定是否將患者轉移到醫院診治。

對於經評估後確定不需要接受緊急治療的病人，醫護將建議患者到附近診所看醫生。如果症狀和不適為對疫苗的反應，醫護將向衞生署匯報。