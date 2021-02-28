財政預算案｜10億資助修渠管3000大廈受惠　黃偉綸：最快5月申請

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-28 13:18

新冠肺炎疫情持續，大廈渠管狀況備受關注，發展局局長黃偉綸今日（28日）在網誌指出，新一份《財政預算案》預留10億元，夥拍市區重建局推出「樓宇排水系統維修資助計劃」，為老舊、差餉租值較低的樓宇業主提供財政支援，為大廈渠管進行檢查、維修或提升工程。 資助計劃將聚焦40年或以上樓齡的私人樓宇，預計超過3,000幢大廈受惠，當局預期5月開始接受申請，目標本年內為300幢老舊樓宇開展公用排水系統的勘測或維修工程。

屋宇署屋宇測量師任佩雯介紹說，「樓宇排水系統維修資助計劃」為老舊、差餉租值較低的樓宇業主提供支援，以檢查及維修大廈排水系統。（黃偉綸網誌圖片）

針對樓齡逾40年、差餉租值較低樓宇

屋宇署屋宇測量師任佩雯介表示，資助計劃將聚焦樓齡達40年或以上、平均應課差餉租值較低的住用或綜合用途私人樓宇。除接受可自行籌組工程的業主申請，屋宇署亦將按風險評估挑選未能自行籌組工程的樓宇，例如「三無大廈」，行使其法定權力，代業主進行所需的工程。計劃涵蓋渠管勘測及修葺樓宇公用排水系統，以及其相連而非位於個別單位內的分支渠管，以改善排水系統的整體功能。預期計劃可惠及超過3,000幢大廈。

目標本年內為300幢舊樓開展工程

黃偉緯在網誌提到，現時「樓宇更新大行動2.0」涵蓋的大廈維修工程項目繁多，資助設有上限，難免攤薄對有需要業主的支援。新資助計劃以專款專項的方式，將可加強對業主在維修大廈公用排水系統方面的支援。資助以樓宇為基礎，資助額會按樓宇單位數目設有上限，合資格樓宇可獲所需費用的八成資助。業主毋需進行資產審查，單位亦毋須為自住物業。發展局預期5月開始接受申請，目標是在本年內為300幢老舊樓宇開展公用排水系統的勘測或維修工程。

▼預算案懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

「防疫抗疫基金」下半年視察約3500幢樓宇

黃續指，政府早前透過「防疫抗疫基金」推行一項為期兩年的特別措施，由屋宇署委聘顧問公司，為全港大約二萬幢樓高三層以上的住用或綜合用途私人樓宇，視察其外牆的排水系統。計劃去年6月開始，截至今年1月，已視察了約3,500幢樓宇，發現部分樓宇的外牆排水管有欠妥之處，如出現滲漏或破爛、錯誤接駁等。署方正檢視相關報告，並會按情況根據《建築物條例》採取適當行動，例如發出渠務修葺令，着令業主進行修葺。