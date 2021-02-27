新冠肺炎｜瑪麗醫院婦產科一名運作助理確診　其同住家人早前確診

社會新聞
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瑪麗醫院婦產科一名運作助理今天（27日）確診新冠肺炎，她同住的家人早前確診，周二已隔離檢疫。她工作時有戴口罩，沒有病人和職員被列為密切接觸者。她最後上班為周一，當日檢測結果為陰性。

當局今天起收緊工作場所的檢測準則，若有一名確診者在傳染期內曾到訪工作場所，場所內所有員工須強制檢測，故瑪麗醫院K座528室的員工要接受強制檢測。

瑪麗醫院婦產科一名運作助理今天（27日）確診新冠肺炎，她同住的家人早前確診，周二已隔離檢疫。（資料圖片／張美蘭攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布，瑪麗醫院一名婦產科運作助理確診新冠肺炎。瑪麗醫院表示她於本周二（23日）因同住家人確診，而被送到檢疫中心隔離檢疫，兩日後出現低燒並接受病毒測試，今日確定測試結果為陽性，現已入住社區治療設施。

感染控制組得知該名助理需檢疫當天即展開接觸追蹤，她最後上班日期為周一（22日），她的病毒檢測結果為陰性。該名員工主要負責運送文件及環境清潔，無需接觸病人，上班期間有佩戴外科口罩，沒有病人和職員被列為密切接觸者。院方將安排同一辦公室另外6名員工進行病毒檢測。

院方指，該辦公室已徹底清潔消毒，會繼續密切監察員工健康，並與衞生防護中心保持溝通。

由於當局今天起收緊工作場所的檢測準則，若有一名確診者在傳染期內曾到訪工作場所，場所內所有員工須強制檢測，故瑪麗醫院K座528室的員工要接受強制檢測。

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