強制檢測│市民等9日才有報告　專家指配套不到位　應2日內出結果

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-01 13:01

本港第四波新冠肺炎疫情未受控，近日K11 MUSEA更出現多宗感染，及爆發「名潮食館」群組。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（1日）表示，本港檢測配套長期不到位，K11 MUSEA多名員工感染可能與檢測慢有關。呼吸系統專科醫生梁子超亦指，本港檢測滯後是最大漏洞，恐有患者帶病上班，增加傳播風險，認為要確保1至2日內出到檢測報告。 有市民致電電台節目「烽煙」，指先後做深喉唾液樣本及鼻咽拭子採樣，但分別等候9天及3天才收到結果。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，本港檢測配套長期不到位，令市民較遲收到結果。（資料圖片）

何栢良：醫院職員等7日屬普遍

港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目《千禧年代》指出，本港檢測配套長期不到位，令市民較遲收到結果，何引述數據，指政府預計每兩周定期檢測從業員約有55萬人，然而外判商計過未必能夠應付，他曾查問醫院餐廳職員，部份人平均等候7日或更久才有報告，情況普遍，而檢測慢，計錯數，不到位，卻沒問責性，質疑是否各階層官員或公務員出現抗疫疲勞。

應優先安排有病徵或不適人士檢測

何又認為，若政府未能應付龐大檢測量，應優先安排有病徵或不適人士，而K11 MUSEA疫情反映「兩周一檢」成效細，無法預防，甚致與檢測慢有關，而「名潮」源頭個頭已連續兩日不適，延至一周後才確診，上司理應知悉並盡早安排檢測，惟期間已有顧客染疫，認為高危場所應鼓勵有病徵員工盡早檢測才會更有成果。

政府今日開放預約疫苗接種，何認政府做熟流程後要加快進度，至於部份人懷疑有副作用，何認為可能是打針後反應、緊張或環境因素所致，依他理解不歸類為副作用。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

梁子超：事後追根本有滯後

梁子超在同一節目指出，本港檢測滯後是現時最大的防疫漏洞，若不能及早介入，將無法控制傳播，當患者帶病上班，會增加社區傳染風險，「事後追根本有滯後，名潮食館爆發5日已經爆到咁，事後追永遠唔能夠跑得快過病毒」。

梁又表示，政府要求處所員工定期檢測，但實驗室檢測量並未用盡，政府亦沒有同時增加實驗室應付化驗，而且政府要盡快改善「願檢盡檢」的檢測安排，加強收發深喉唾液樣本樽，並需在1日至48小時內有檢測結果，否則會白費功夫。

呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

免費檢測量大增造成延遲

聽眾王小姐表示，公司同層早前有人確診，她上月19日到柴灣交還深喉唾液樣本瓶，惟三個工作天後仍未有結果，致電熱線僅着她電郵查詢。



王小姐遂於25日到中西區石塘咀檢測中心（承辦商Prenetics）做鼻咽拭子採樣，聲稱24小時內有結果，但至昨日（28日）都沒有報告，她致電查詢獲覆稱因免費檢測量大增造成延遲，最終在昨日才一併收到兩次檢測的結果，即兩次檢測分別等候了9天及3天才收到報告。

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