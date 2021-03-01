屯門南延線｜屯門游泳池擬重置於屯門高球中心　拆泳池成項目關鍵

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-01 18:53

政府去年正式宣佈將興建屯門南延線，從西鐵線屯門站向南伸延2.4公里，並在屯門碼頭附近設置新的屯門南站，以及在屯門第16區增設一個中途站，不過當中須拆卸、重置、停用部分社區設施，包括屯門泳池、海皇路花園等。

根據港鐵提交的文件，屯門游泳池將重置於屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置，日後的游泳池數目，與現有屯門游泳池相若。至於海皇路花園，則重置於屯門河（東岸）花園側的政府土地。港鐵又指，項目能否提早完成的關鍵，取決於拆卸現有游泳池的時間。

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屯門南延線將從西鐵線屯門站向南伸延2.4公里，並在屯門碼頭附近設置新的屯門南站，以及在屯門第16區增設一個中途站，按2015年12月價格計算造價約為114億元，預計2023年動工，並於2030年竣工。

根據港鐵向區議會提交的文件，屯門南延線於施工期間，無可避免需要拆卸、重置或暫時關閉部分社區設施，當中為設置第16區站及鐵路設施，屯門海皇路8號的屯門游泳池將需要拆卸及重置，初步建議重置於現時屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置，相關地質勘探工程已於2020年10月展開。港鐵指，現有的練習草坪及歷奇公園，將在原址整合及重置。

重置後的屯門游泳池，港鐵指泳池數目跟現有的相若，分別有主池、訓練池、習泳池、嬉水池和跳水池；新看台可容納的觀眾由700人增至800人。港鐵又指，項目能否提早完成的關鍵，是取決於拆卸現有游泳池的時間，現時方向是同時拆卸及重置游泳池。

除了游泳池，港鐵第16區的「綠在屯門」回收環保站，以及海皇路花園（包括寵物公園）需要另覓適當地點重置，前者將設於龍澤路近龍富路橋底的綠化用地；後者則是屯門河（東岸）花園側的政府土地。

港鐵又指，由於鐵路以高架形式興建，部分高架橋橋躉會坐落於湖山遊樂場及屯門交通安全城範圍內，故部分相關設施於項目施工期間須暫時使用。此外，港鐵指近湖月街的湖月行人天橋，將永久停用，將由地面行人過路設施代替。