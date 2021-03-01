強制檢測大廈｜增13地點　賞花熱點葵芳邨、葵涌Canon香港上榜

撰文： 袁澍 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-02 01:05

新冠肺炎疫情持續，本港今日（1日）新增14宗確診個案，當中有5宗無源頭。政府刊憲，13個地點被納入強制檢測公告。當中有6座大廈新增一宗或以上確診個案，包括近日觀賞紅花風鈴木熱點的葵芳邨葵安樓；另外因當局早前收緊工作場所檢測標準，7個工作場所須強制檢測，包括葵涌偉倫中心Canon香港有限公司。

▼3月1日強制檢測大廈/ 工作場所名單▼

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葵芳邨葵安樓對出紅花風鈴木盛開 吸引市民觀賞

食衞局刊憲新增6幢住宅納入強制檢測公告：荃灣祐建樓、廣東道 海威大廈、荔景邨樂景樓、葵芳邨葵安樓、秀茂坪邨秀逸樓及西貢菠蘿輋萬壽新村第1台3號。

葵芳邨葵安樓對出每年一到春季，所種植的紅花風鈴木都會盛開，近日更是最佳觀賞期，吸引不少人前往賞花及拍攝。不過如無進入大廈逾2小時，非居民毋須強制檢測。

任何人士不論以何種身份，包括但不限於住客、訪客及工作人員，在本月15日至28日期間，曾身處以上地點超過兩小時須強制檢測。

荔景邨樂景樓納入強制檢測公告的大廈。（資料圖片／鄧詠中攝）

工作場所的檢測準則收緊

此外，當局早前起收緊工作場所的檢測準則，若有一名確診者在傳染期內曾到訪工作場所，該場所內所有員工亦須強制檢測。2月16日至3月1日期間，曾在位於以下地點工作或值勤的人士須強制檢測，包括全職、兼職及替假員工。

工作場所包括：中環德輔道中19號環球大廈LBC Express（中環分行）、元朗御景坊8號同益大廈LBC Express（元朗分行）、葵涌九龍貿易中心第2座13樓立信集團有限公司、中九龍幹線——啟德西地盤、葵涌偉倫中心第2期25樓Canon佳能有限公司。

另外2月25日至2月28日間曾處於將軍澳醫院4S病房超過2小時、或曾身處油尖旺埃華街黃頌仁醫務所的人士都需要檢疫。

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