薛永恒：疫苗預約系統10萬人同時入需排隊　可做住家務、返工Book

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-02 10:11

政府昨晨開放27萬個科興疫苗預約名額，至昨晚8時已有15.7萬人預約，有市民輪候逾一小時。創新及科技局局長薛永恒今（2日）早在港台節目表示，非常多人同時預約，一開始已有10萬人進入系統，所以設排隊系統。系統以往每分鐘可處理250人，後來已增加至1300人，希望市民耐心等候。他鼓勵市民在不同時段登入系統輪候，「喺屋企可以做住家務，喺寫字樓可以做住嘢book，好過同一時間搶。」

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市民最長要待逾一小時 薛永恒：耐心等候

對於疫苗預約系統重開，但市民輪候時間較長薛永恒稱，非常多人同時預約，一開始已有10萬人進入系統，所以設排隊系統。他形容，現在系統情況像百貨公司有20多個貨架，但同時有成千上萬人湧至，就會生亂。有市民完成程序時才通被知預約已滿，他說，很多人心儀同一時段，情況是預計之中，市民最長要待逾一小時，希望市民耐心等候。

薛永恒又稱，系統以往每分鐘可處理250人，後來已增加至1300人；昨晨11時情況開始穩定，12時已不用等候。他鼓勵市民在不同時段登入系統輪候，「喺屋企可以做住家務，喺寫字樓可以做住嘢book，好過同一時間搶。」他強調，政府已為大家預訂足夠疫苗 ，市民一定能接種。

14萬個注射復星／BioNTech疫苗的名額將於明日接受預約。薛永恒表示，市民仍可能需要輪候，「唔排除部份朋友好想打復必泰疫苗（復星／BioNTech疫苗），要有序放人進入系統，請大家耐心等候。」

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另外，薛永恒稱截至今早，「安心出行」程式有311萬下載率，即超過香港人口四成。他希望大家下載後，到不同地方都掃描二維碼。若大家沒使用安心出行，需上網才知道曾與確診者到過同一地方，「一定係慢咗。」 有市民曾到過爆疫的尖沙咀商場K11 Musea，但沒收到通知，薛永恒表示，該商場有逾200間店舖已提供安心出行二維碼，起初系統只通知曾於特定時段到過名潮食館人士，後來發現商場其他地點都存在風險，便擴大了時段及場地。對於有市民遲了幾日才收到通知，薛永恒解釋，期間可能是確診者未出現，以及查問行蹤需時。

創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

政府將派發5,000元電子消費券，料暑假可開始發放。薛永恒說，政府去年派發1萬元時，已設系統記錄市民資料，倘市民已授權當局使用資料，只要提交額外資料就可以申請。當局正和不同儲值營辦商討論工作細節。配合防疫需要，市面上很多營辦商都希望商戶參與安裝電子支付，但手續費一般需要0.6%至0.7%。薛表示，營辦商收取合理回報是在情理之中，但政府也希望減低商戶壓力。