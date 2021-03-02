中大夥應科院推智慧城市專才計劃　冀解業界人才難求之苦

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-02 14:47

政府在最新一份《施政報告》中提出要進一步推動智慧城市發展，並在去年底公布《智慧城市藍圖2.0》，惟業界仍不時為缺乏人才叫苦。 中文大學工程學院與香港應用科技研究院，合作推出「智慧城市科技專才訓練計劃」，應科院將聘請30名中大工程學院碩士生擔任研究助理，為期4至8個月，參與智慧城市項目。

中大工程學院院長黃定發（左一）及應科院首席科技總監許志光（右一）在創新科技署署長潘婷婷（中）見證下簽署合作備忘錄。（陳嘉慧攝）

中大工程學院副院長（教育）李文浩表示，計劃將於2021/22學年開展，首屆將在今年9月入學的300至400名碩士生中，選出30人參與計劃；而計劃是首個智慧城市相關的碩士實習計劃，將先試行數年，再視乎效果增加名額或擴展至其他科目。

他指，參與計劃可作為修讀學分，4個月實習可當作3個學分，8個月實習可作為6個學分。

中大：計劃可吸引外地精英留下

李文浩說，政府近年大力推動創科，市場急速發展，業界求才若渴，認為計劃能為社會提供跨學科人才，又提到中大一直參與智慧城市的發展，尤其是「智慧市民」、培育人才方面。

除培育本地人才，業界近年亦重視外地人才輸入。中大未來城市研究所副所長梁廣錫表示，中大研士課程學生中，有不少來自外國或內地精英，今次計劃可吸引他們「留低」。

應科院：學生可接觸業界、研究及市場推廣 訓練全面

至於在應科院工作對學生有何吸引之處，應科院首席運營總監司徒聖豪表示，應科院一直與政府及不少大機構合作，清楚市場「痛點」，而且學生除研究工作外，更可參與項目的整個過程，由接洽業界、找解決方案、研究，至傳訊及市場推廣等，認為相當全面。他說，薪酬具市場競爭力，且今次計劃可視為人才招聘途徑之一。

遴選方面，應科院網絡安全、密碼及可信技術高級總監張偉倫指，中大及應科院會先後評選學生，經過筆試及面試後，會分配獲選學生到當時進行中的項目。張又說，希望學生具解決問題能力，且因為4個月時間不長，同學需要對項目盡快上手。