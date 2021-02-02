撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-02 17:45

外向或內向都是個人性格，沒有好壞之分。近日，有網民在Facebook專頁CUHK Secrets發文指，「以前相信外向同內向嘅人有自己嘅優點缺點，但人越大就越覺得外向嘅人喺好多方面都著數啲」，更列出性格外向和內向的人4大差異。

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日前，有網民在Facebook專頁CUHK Secrets發文指，「社會係有extrovert privilege」，意即性格外向的人在社會上有優勢，「以前相信外向同內向嘅人有自己嘅優點缺點，但人越大就越覺得外向嘅人喺好多方面都著數啲」，更從搵工、升職、做生意及出Pool列出性格外向和內向的人4大差異。

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但有其他網民留言表示，雖然認同原Po所言，但認為「內向並唔係唔成功既一個藉口，溝通技巧係可以磨練」，「要人地欣賞你，唔一定要好talkative（健談）, 而係相處令人覺得舒服」，「introvert （內）嘅人, 其實磨練下啲Soft skills, 都可以做到成績出嚟」。

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