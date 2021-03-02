名潮食館遭K11終止合約　老闆為食肆「百樂潮州」後人：好驚訝

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-02 20:01

尖沙咀商場K11 MUSEA食肆名潮食館爆疫，群組累計至少49人染疫。K11集團發言人今日（2日）表示，名潮食館的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連，將終止與餐廳的租約。 名潮食館發言人代其食店老闆之一貝祖榮，回覆《香港01》查詢時說，對K11 MUESA單方面向外公布終止合約表示驚訝、認為不合情理，「商場冇人同我哋溝通過，我哋都係晏晝見傳媒報道，先知被單方面終止合約，來唔切反應。」

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館群組再有人染疫，至今累計49人確診。（曾凱欣攝）

尖沙咀商場K11MUSEA食肆「名潮食館」爆疫，群組累計至少49人染疫，當中包括9名員工及22名食客。K11集團發言人今日（2日）向外公布，就政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低，集團得悉後已即時嚴肅跟進，指該食肆的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連，現決定將終止其租約。

此外，商場計劃於周六（6日）重開，將於明天（3日）為商場員工安排第二次新冠肺炎病毒檢測，商場員工須出示陰性檢測證明才可上班，確保員工及顧客安全。據了解，名潮食館尚餘的租約期為一年以上，即現時遭提早至少一年解約。

名潮食館發言人，代其食店老闆之一貝祖榮回覆《香港01》查詢時說，對K11 MUESA單方面向外公布終止合約表示驚訝、不合情理。（名潮餐廳網頁截圖）

名潮食館︰正尋求法律意見

名潮食館發言人，代其食店老闆之一的貝祖榮回覆《香港01》查詢時說，對K11 MUESA單方面向外公布終止合約表示驚訝、不合情理，「商場冇人同我地溝通過，我哋都係晏晝見傳媒報道，先知被單方面終止合約，來唔切反應，完全冇傾過。」食肆更向記者查詢，終止租約的消息是如何得知。該發言人續說，現時餐廳正商議後續對策，並會就商場於未有通知之下，作出終止租約決定，以及其他相關問題，尋求法律意見。

名潮食館發言人又表示，政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（1日）到餐廳視察後向外表示，名潮食館地下樓層的送風量，只及設計要求的三分一，極大機會引致食肆內出現「短距離空氣傳播」。餐廳於昨日才得悉有關情況，對有關問題全不知情，感到驚訝，現時仍在了解詳情。

名潮食館主打新派潮州菜館

這間新派潮州菜館，分上下層樓設計，近年吸引不少KOL到場打卡，其餐廳的股東之一為著名食店集團百樂潮州酒家家庭成員、海外潮人企業家協會董事貝祖榮；另一股東為華裔人士白忠政。現時該餐廳由家族企業「百樂」旗下進灃管理有限公司的姊妹公司明發樓負責，旗下有4間食店、酒吧，全部位於中上環及尖沙咀一帶。此外，百樂潮州集團行政總廚、名廚許美德亦曾到名潮食館拍攝美食節目。

另外，綜合網上圖片以及餐廳官方相片，名潮食館為兩層樓的開放式設計，部分座位設於下層。食品方面，主打點心及潮州小菜，未知是否因衛生或防疫關係，餐廳向食客擺位時，會每人多派一對筷子。但就片段所見，枱與枱之間相信有1.5米距離，但未能肯定茶水間及放置用完餐具位置，會否靠近客人座位。