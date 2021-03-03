復必泰疫苗｜早上9時可預約　圖文解釋攻略　找長者「蔭庇」陪打

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-03 06:00

政府正推行新冠疫苗接種計劃，早前市民只可於網上系統預約到內地科興生物的疫苗，但由今天（3日）起，就可同時在網站預約到德國藥廠BioNTech的疫苗「復必泰」。 如市民屬於五類優先群組，由今天早上9時起，可在專題網站預約接種，首階段可預約7間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心，可接種日期是3月10日至30日，名額超過14萬。如非屬於該五類人士，可以尋求70歲或以上親友「蔭庇」，一同前住接種，每名長者有兩個名額。下文將以圖文說明預約步驟。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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非優先接種群組 陪同長者可搶先打

五類優先接種群組包括60歲或以上人士、陪同70歲或以上接種者的兩名同行者；安老及殘疾人士院舍院友和員工；醫療機構及抗疫人員；提供公共服務人員，如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員；及跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、漁民等。

▼疫苗接種預約系統登記過程（科興版本）▼

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▼2月27日，首批BioNTech復必泰疫苗運送到港▼

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首階段名額14萬 僅限到7間指定中心接種

優先群組人士在今天早上9時起，可以在疫苗接種專題網站的網上預約系統，預約在7間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，地點分別在西營盤中山紀念公園體育館、西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、教育局九龍塘教育服務中心、荔枝角公園體育館、上水龍琛路體育館、元朗體育館。

預約期由本月10日至30日，名額超過14萬。公務員事務局局長聶德權早前稱，可接種復必泰疫苗的接種中心共有21間，其餘的中心會在稍後時間才啟用。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

留意需選擇接種復必泰或科興疫苗

預約系統會在早上9時開放，依照早前預約科興疫苗經驗，或需要等待一段時間才能成功進入預約網頁。當局已將每分鐘可登入人數由250個，增至1,300個，創新及科技局局長薛永恒昨表示，不排除有更多人想打復必泰疫苗，導致輪候時間會更長。

目前科興疫苗預約仍有餘額，因此市民今日登入時，料會有一版列出兩款疫苗供選擇，市民選擇時要留意。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

必須有可接收短訊的本地流動電話號碼

預約要準備三項資料：預約人士的香港身份證明文件號碼和出生日期、可接收手機短訊的本地流動電話號碼。如陪同70歲或以上長者一同接種，也需準備陪同人士的香港身份證明文件號碼、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼。

進入聲明網頁後，預約者必須同意有關內容，才可到下一頁。其中有條款列明當局將與入境事務處執行核對程序，以處理登記、審查資料並確認登記人的資格，例如持有有效香港身份證號碼與出生日期，以及檢查相關的香港身份證持有人是否已經逝世；又列明資料將轉移到衞生署及與政府合作的相關機構（包括香港大學），以便衞生署持續監測與接種疫苗有關的安全及臨牀事件；資料亦將製備統計數字及進行分析。統籌處稱不會在未經登記人同意下，向第三者轉移或披露登記人的個人資料和資訊。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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▼疫苗注射西醫互動地圖▼

進入真正登記資料網頁後，須填寫身份證號碼（少部分人可選其他），不接受以護照登記，意味只有香港居民才可申請（持《豁免登記證明書》老年人、失明人或體弱的人士亦可），其後選擇屬五個類別哪一個。

完成後按下一頁，會跳到疫苗解說版面，需全部剔選明白有關資料，包括副作用及評估自己是否適合接種，才能到下一程序，先要揀選是否參加「醫健通」計劃。

之後到新頁面，輸入姓名、手機號碼，然後揀第一劑接種地點及時間，再揀第二劑接種安排，完成後按確定。

7間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心，將會自3月10日起開放予市民接種BioNTech疫苗。（歐嘉樂攝）

預約接種科興疫苗亦將滿額

另外，市民如希望接種科興疫苗，就可在政府的網上系統預約到8間社區接種中心、18間醫管局普通科門診接種，名額至3月28日，亦可自行與私家醫生聯絡。不過，記者在昨晚9時許進入預約系統，發現只有數間接種中心餘下預約名額，全線門診已經額滿。