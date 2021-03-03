警方《警聲》出特刊總結「反謠」工作　籲公眾多思考勿輕信傳聞

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-03 07:30

自2019年反修例風波以來，網上不時有真假難辨的訊息，當中不少針對警察。警方形容如被一連串鋪天蓋地的失實資訊抹黑，在傳媒輿論、網絡虛擬世界受到狙擊，認為有關人士目的就是通過動搖警隊來打擊香港。《警聲》今日（3日）推出特刊《認清事實—謠言謊話真不了》，總結年多以來「反謠」工作，並呼籲市民多思考、 做「Fact check」。

出版特刊目的：透視應對抹黑陰謀的策略

這份特刊由警察公共關係科編製，序言寫道，自反修例事件以來，警隊在街頭及輿論和網絡世界，都面對衝擊及狙擊，有人發布假消息惡意中傷警員，「以強姦、殺人等聳人聽聞的虛構事件，羅織罪責」，刻意製造警員不可信賴的形象，影響警隊執法。警方稱，當局主動迅速迎擊，以遏止謊話、謠言在社會擴散及發酵，並通過增加透明度，加強市民對警務工作的了解，透過此刊透視對連串抹黑陰謀的應對策略，協助公眾認清事實。

港鐵太子站「悼念831事件」活動持續一年多。（資料圖片／余睿菁攝）

警方舉「831港鐵太子站死人事件」及「新屋嶺警員輪姦、性侵示威者事件」例子，形容是天馬行空、極度荒誕，造謠者旨在以煽惑手段，「令一些市民對警隊產生仇恨，甚至鼓吹暴力，分化社會，引發暴亂，使社會永無寧日，居心叵測」；又不點名指有前立法會議員曾在其Facebook上載一張聖誕裝扮小女孩與警員對望的相片，並加上個人言論，營造出警方「威嚇」小女孩的感覺，藉此誤導公眾對警隊產生仇恨，而真相是小女孩當時正陪同家人與執勤警員拍照留念。

指謠言像灰塵 不清掃只會越積越厚

警方指過去相信謠言止於智者、身正不怕影子斜，不過現今卻是「謠言就好像灰塵，你不清掃，它不會自動消失，而且會越積越厚」，為遏止歪風，警隊主動及迅速作出澄清及駁斥，對於假消息零容忍，「因為在輿論這個空間，如你被抹黑而不去理會，就等於放棄、放任，令謊話、謠言更加猖狂橫行，以致事實沒有立足之地」。

警方總結在2020年工作，包括在Facebook發出超過2,100個帖文，比2019年多出一倍；發出澄清或駁斥信件予立法會議員、區議員、傳媒等，向個別傳媒更發出超過100封，但對方情況未見改善。亦有去信個別電台表達不滿多個時事評論節目作出針對警隊失實指控及嘲諷形式的抹黑，最終通訊事務管理局作出嚴重警告。

斥「妖言惑眾者」利用一般人「有圖有真相」想法

在結語部分，警方指公眾有言論自由，但絕不能造謠生事，甚或逾越法律劃定的界線，特別提到「眼見為實」、「有圖有真相」是不少人判斷事件真偽的第一標準，「妖言惑眾者便利用這種心理，透過改圖來蒙騙公眾」，市民若不提高警惕、凡事多思考、做「Fact check」，很容易會被誤導。