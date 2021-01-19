控警方妨礙採訪司法覆核敗訴　記協衡量訟費等因素決定不上訴

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-19 17:03

香港記者協會前年就警方妨礙記者採訪及對記者使用過度武力，入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭裁定警方違反《基本法》及《香港人權法案》。高等法院去年12月裁定記協敗訴。 記協今天（19日）發聲明表示，經徵詢法律團隊意見及衡量其他因素，特別是上訴失敗可能要承擔的訟費及須兼顧其他司法案件，決定不提出上訴。記協對未能透過法院，為行家討回公道，感到極為難過、沮喪，法院較早前裁定申訴機制有不足，為「有冤無路訴」，感到無奈和無助。

記協決定不就司法覆核提出上訴。記協聲明表示，對未能透過法院，為行家討回公道，感到極為難過、沮喪。（資料圖片）

記協聲明指，對於前線記者自前年年中以來屢遭警方妨礙採訪，不少警員敵視、針對記者，作言語羞辱，甚至使用武力，記協表示遺憾、憤怒。協會早於2019年6月初，已要求警方停止妨礙採訪，但情況變本加厲。現行投訴警員機制有嚴重缺陷，「有冤無路訴」，協會遂在同年10月向法院申請司法覆核，要求讓記者繼續採訪，認為並非苛求。

高等法院上月裁定記協敗訴，記協表示，法官去年11月就案中其他部分，裁定警方執勤時沒有展示警員編號違反《人權法》，法庭指當局應設立獨立調查機制，處理投訴。當時裁決以記協提交的13個個案內容作為基礎，包括相關記者的證詞、相片、錄影片段等證據。但法官最終不接納以上述13個個案的「假定事實」作為基礎，以裁定警方阻礙記者採訪。記協表示，雖然不能接受，但亦尊重法院決定。

記協表示，已徵詢法律團隊意見及衡量其他因素，特別是上訴失敗可能要承擔的訟費及須兼顧其他司法案件，因此決定不上訴。對未能透過法院，為行家討回公道，協會感到極為難過、沮喪。有大量現場片段、圖片証明有警員違法違規，是鐵一般的事實。法院較早前裁定申訴機制有不足地方，其對「有冤無路訴」感到無奈、無助。

記協指，公道自在人心，但公道不能亦不應只在人心，必須透過制度維護和彰顯。新聞工作者並非要求特權，只要求掌握公權力者依法執法，對記者公道，亦對所行使權力負責。法院裁定記協敗訴，但其沒有感到失敗，亦不認為要求政府還他們一個公道有任何過錯，深信新聞工作者仍會無懼無畏追求真相，不會退縮。

記協衷心感謝13名個案的記者，以及律師團隊無私協助，記協會接觸該13名記者，了解他們會否進行下一步行動，如有需要會提供協助。