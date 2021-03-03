科興疫苗｜63歲漢接種後離世　藥劑師：長期病患需控制病情才接種

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-03 08:56

本港出現首宗接種科興疫苗後死亡個案。一名患高血壓、高血脂和糖尿病的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後不足5小時內死亡。 呼吸系統專科醫生梁子超今（3日）早在港台節目稱，患者在接種後 48小時內無出現過敏或副作用，譬如風癩、口腫等，不排除患者有其他毛病，事件與疫苗有直接關係機率相當低。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，慢性病患者需控制病情，才可接種疫苗，建議他們諮詢家庭或專科醫生。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，患者的資料很零碎，但他在接種後48小時內無出現過敏反應或副作用，譬如風癩、口腫等，卻在接種兩天後突然呼吸困難。他認為事件不像疫苗反應，與疫苗有直接關係機率相當低。他稱，滅活疫苗技術已使用幾十年，影響應只是局部，如針口腫痛及刺激免疫系統，除此以外並無藥性，不應構成此事件。他推測患者可能患支氣管炎或慢阻肺病，但照理其病情不應惡化得如此快，不排除患者有其他毛病，有待調查真正死因。

梁又稱，不同地方不時都出現接種後過身的病例，暫時無一能與疫苗直接扯上關係。他呼籲市民現階段不用太憂心，強調長期病患者是高危組別，如病情控制得穩定，接種疫苗是安全。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，慢性病患者需控制病情，才可接種疫苗。糖尿病、高血壓等患者風險較高，倘病情未受控，譬如空腹血糖值大於6.5%等，便不適合接種，免影響病情惡化。他指出，病人未必知道自己的病情是否穩定，建議他們諮詢家庭或專科醫生後才預約接種。他強調，長期病患者及長者正是新冠肺炎高危組別，單一個案不應煞停接種。