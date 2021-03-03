新冠疫苗｜楊超發：30私醫冀參與接種未獲回覆　促政府加快送針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-03 11:22

私家診所昨日（2日）開始為市民接種科興疫苗，共有800多名醫生參加。西醫工會會長楊超發今（3日）早在港台節目表示，有30多名醫生希望加入接種計劃，並早已表明同意注射，但未能獲得衞生署熱線及電郵回覆，工會已將名單交給相關部門處理。他又說，目前未能在電腦系統找到病人電子同意書，希望政府盡快改善安排。

楊超發稱，目前有30多名醫生希望加入接種計劃，早已表明同意注射，但未能獲衞生署電話或電郵回覆。 連續兩日都有醫生向他提交有關問題，他相信或因衞生署工作繁忙、人手不足，工會已將有參與新冠疫苗接種計劃的醫生名單，交予相關部門跟進。

楊續說，市民接種疫苗反應踴躍，有醫生在一日內，已打完首批80劑疫苗，而不少診所已有病人需預約到三月中或月底才能接種，希望政府加快送針「清到條隊」。他又建議，如個別診所針劑消耗得特別快，政府可加送至每批120劑。

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私家醫生電腦系統未留接種者同意書紀錄 促當局改善

楊超發又表示，目前私家醫生未能在電腦系統中，找到病人的電子同意書。私家醫生會為接種疫苗的市民簡介疫苗資料，上面有一個方格供市民打剔號，表示同意接種。惟有關資料，會讓市民帶走，而私家醫生則無任何同意書作紀錄，他希望政府盡快改善安排。

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