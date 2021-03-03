科興疫苗｜醫管局劉家獻：看漏接種紀錄　遲兩日公布死亡不涉隱瞞

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-03 12:11

有長期病患的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後（28日）死亡。衞生署及醫院管理局今日（3日）凌晨交代事件，被質疑延遲公布。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今早在港台節目表示，事件絕對不涉及隱瞞，指病人轉到內科病房情況惡化，醫護忙於急救和通知家人，看漏了急症室排版的疫苗接種紀錄。他稱，醫管局內部需完善通報機制，加強部門之間的溝通。

劉家獻稱，病人於2月28日凌晨到伊利沙伯醫院急症室，當時他呼吸困難，有通知醫護人員曾接種疫苗，醫護亦有寫在急症室排版。後來他轉到內科病房，情況惡化，醫護忙於急救和通知家人，看漏了急症室的排版紀錄。他解釋，醫護搶救時會審視病人的病歷、表徵、驗血報告等，希望搶救生命，無詳細看疫苗紀錄。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（歐嘉樂攝）

他指事件絕對不涉及隱瞞，是為病人最好利益著想 ，亦希望盡快向公眾公報；但承認醫管局內部需完善通報機制，加強部門之間的溝通。他又稱，醫生診症須詢問病歷，若懷疑因疫苗引致副作用，應運用電子系統通報管理層及藥劑師等，有關訊息會送到總部藥劑部，並即時通知衞生署作統籌及研究。

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