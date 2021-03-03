刑期覆核｜應屆DSE考生用磚襲警判感化　上訴庭改判入更生中心

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-03 13:50

本屆文憑試考生，去年初在旺角用磚頭襲擊警員，他早前認襲警罪被判接受感化令一年，並已完成近一半的感化期，但律政司認為刑期過輕，申請覆核。上訴庭早前決定撤銷感化令，今日（3日）考慮到被告的身體狀況，不適合判處勞教中心，終改判被告入更生中心。

現年17歲的陳姓被告，被控於2020年1月19日在旺角登打士街43A號外襲擊警員X。

律政司指原審官過分著重更生

律政司代表在聆訊時指，案發時約有100人聚集，而被告在犯案前已向警察大叫，並聲稱要用磚頭擲向警員，顯示他有意圖使用磚頭犯案，原審裁判官判刑時過分著重被告的更生，未有處理阻嚇性。上訴庭聽取陳詞後，決定撤銷感化令，再替被告索取勞教中心和更生中心報告。

求情信表悔意上訴庭未改變決定

上訴庭今日表示，報告顯示被告的身體狀況不適合勞教中心，但適合更生中心，雖然其求情信表達了悔意，要求法庭維持原判，但感化令早前已撤銷，最終決定改判被告入更生中心。

案情指，被告當晚遭警員截停時，以磚頭襲擊警員左手及推心口，以致警員左手有腫脹，亦出現瘀傷及擦傷。

案件編號：CAAR13/2020

律政司就修例風波後就相關案件的刑期覆核案。(詳看下圖)