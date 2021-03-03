科興疫苗｜爆首宗懷疑接種後死亡個案　市民照打針︰生死有命

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-03 13:48

一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，專家委員會將開會商討有關個案。 今早（3日）9時多，繼續有不少市民按照預約時間，到官涌體育館接種科興疫苗。有市民直言「生死有命」，最重要是根據自己身體狀況，再決定是否打針，又指「咁辛苦約咗唔嚟，等幾時先再約過」。 但亦有市民對爆出接種後死亡個案，表明感到擔憂，打算與有長期病患的爸爸，商討會否改為接種另一款疫苗，或「睇定啲」等到新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視結果後，再作決定。

一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，該名老翁本身患有嚴重糖尿病及肺部疾病。今早（3日）9時多，繼續有不少市民到官涌體育館接種科興疫苗。

市民認為屬個別事件：生死有命 辛苦預約決定照打疫苗

73歲的李先生和太太一起接種科興疫苗，他直言「生死有命」，認為有人於接種後死亡，只是個別事件，故不大感擔心，最重要是根據自己身體狀況，再決定是否接種疫苗。李先生透露，預約打針並不簡單，「咁辛苦約咗唔嚟，等幾時先再約過」，「打咗（疫苗）安心啲」，接種後身體暫未有出現任何不適。

父親患長期病：諗住同佢傾，轉打其他疫苗

陪同婆婆一同接種疫苗的盧先生表示，昨晚看到死亡個案消息後都有點擔心，但認為自己年輕，婆婆亦沒有長期病患，相信問題不大。不過他透露，原本同樣打算接種科興疫苗的父親，因屬長期病患，故「諗住同佢再傾，轉打其他疫苗」，或會等到新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，有審視結果後再作決定。

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市民對事件感突然：唔係驚驚地，而係唔知點

市民譚先生表示，昨晚得悉事件後覺得「有少少突然，唔係驚驚地，而係唔知點」。他又指，「開頭有啲考慮，但個（死亡）風險好低，所以都值得去打（疫苗）」。他透露，自己沒有長期病，相信問題不大，亦未有考慮改接種另一款疫苗，「任何一隻疫苗都有風險，點解轉嚟轉去」。

有接種科興疫苗的長者指，出現疑似接種疫苗後死亡個案「個個都唔想」，不過覺得每個人的身體狀況不一樣，不能夠一概而論，又指「呢個唔係大問題，你哋（市民）唔好咁驚先得㗎」，直言自己對疫苗很有信心。

79歲的黃伯伯也指，死亡個案患有糖尿病等長期病患，相信可能是長期病誘發的副作用，「我仲大（年紀）過佢，佢邊到夠我身體好」。他又認為，內地已有不少人接種科興疫苗，死亡案例「十萬分之一都未必有」。