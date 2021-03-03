科興疫苗｜現首宗死亡　有接種中心三成人甩底　200人取消預約

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-03 13:44

長期病患63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，事件引起社會關注。該疫苗接種中心醫務總監郭寶賢醫生今日（3日）回應事件時透露，今日有約200名市民取消預約，到場打針的市民明顯減少兩至三成，估計有預約後「甩底」的情況，坦言是「人之常情」。

200名已預約取消打科興 郭寶賢：屬人之常情

一名患嚴重糖尿病的63歲男子，於官涌社區接種中心接種科興疫苗兩日後因嚴重不適送院，其後去世。官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢回應事件時透露，今日全日共有1,100名市民預約打針，惟剛才系統顯示有200人已取消預約，原本可容納100人的休息室亦未見坐滿，到場打針的市民亦明顯減少，估計有預約後「甩底」的情況，預約者中有三分之一至一半人沒有出現。他坦言，接種疫苗的人數減少屬「人之常情」，承認或與死亡事件有關。

10多人到中心後聽取醫護意見後拒絕接種

郭又指，今日查詢身體狀況是否適合接種疫苗的市民亦都有所增加，有10多人到中心後聽取醫護意見後拒絕接種，包括一位患高血壓但早上未有接時服藥的市民。另外，截至中午有兩名市民在接種後出現頭暈不適的情況，休息後無大礙自行離開。

中心從媒體方得悉死訊：唔係好掌握到咩事

對於63歲男子接種疫苗兩日後現不適送院後去世，郭指「中心冇佢嘅資料」，「我哋都係喺傳媒嗰度知（事件），衞生署都冇通知，唔係好掌握到。」郭又指中心只就他打針時間和前後的身體狀況作記錄，「邊時邊日嚟打過針，打針時同離開時都冇不適」，相信要等到新冠疫苗臨床事件評估專家委員會有審視結果後，方知道該名男子去世是否與接種疫苗有因果關係。

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接種中心只提供意見 市民應自決是否打針

他重申，市民打針前需要「過三關」，在網上預約前網站會清楚列明不適合接種疫苗的人士，包括患嚴重過敏症、孕婦、14天內接種過另一種疫苗的人士等；中心內設資訊詢問處及屏幕放映接種疫苗的需知，在場亦都會有醫護問清楚市民的身體狀況，市民在接種前亦都需要簽署同意書。

他強調，市民應自行決定是否接種疫苗，「把關者係病患者自己」，中心只會提供醫學意見，亦無法得知市民的病史，如病人本身患長期病患或感擔心，應在接種前先詢問家庭醫生意見。

▼3月3日 銅鑼灣中央圖書館科興疫苗接種中心情況▼

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼