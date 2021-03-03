強制檢測大廈｜增11地點　觀塘秀明小學上榜　錦豐苑錦蘭閣再中招

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-03 22:55

本港新冠肺炎疫情持續，周三（2日）新增14宗確診個案。政府今日（3日）晚上就強制檢測公告刊憲，將11個地點納入強制檢測，包括5幢大廈及5個工作場所，當中馬鞍山錦豐苑錦蘭閣，是繼上月12日納入強制檢測大廈後，不足一個月內第二度上榜。

另外位於觀塘的秀明小學亦上榜，教職員及學生須強制檢測。據衞生署資料，編號11045的23歲女患者，報告在3月1日或之前到過秀明小學，患者為與本地個案有流行病學關連個案，她居於新蒲崗彩虹道48-56號麗景樓，料為同一住所一名83歲男患者的家人。

▼3月3日強制檢測大廈/ 工作場所名單▼

最遲於本周五完成檢測

任何在2月18日至3月3日期間曾身處上述指明大廈超過兩小時的人士，但不限於住客、訪客及工作人員）均接受檢測。至於指明工作場所，全職、兼職及替假員工都是檢測對象。學校方面，除了全職、兼職及替假員工，就讀學生亦須檢測，限期均為3月5日(本周五)或之前。受檢人士若在3月1日至3月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，政府明日（4日）會增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員，包括薄扶林置富花園、葵盛社區會堂、將軍澳日出康城緻藍天。位於東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至下星期五（3月12日）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

▼各區流動採樣站服務時間 (截至3月4 日)▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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