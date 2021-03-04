科興疫苗│與父母到官涌體育館　市民：87歲父被指高齡不建議接種

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-04 14:27

早前一名63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡個案，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會初步一致認同死亡與疫苗無直接關係。為該名男子接種疫苗的官涌體育館疫苗接種中心，繼續有不少高血壓或長期病患人士到場接種。 有市民需長期吃膽固醇藥及血壓藥，表示接種前兩日有特意諮詢家庭醫生意見，才安心接種；亦有人數年前曾「通波仔」，今早忘記吃藥，被醫生指示先吃藥再打針。 有市民與父母一同到場接種，惟87歲的父親，因年紀太大，中心內的醫生不建議接種，最後只好離去。

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67歲高血壓市民毋懼續注射 惟太太則持觀望態度



今早到官涌體育館疫苗中心接種疫苗、67歲患有高血壓的張先生毋懼有死亡個案續接種疫苗，他說「生死有命」，認為「700幾萬人要中到你」機會不大，加上昨晚有看新聞，專家亦有說個案與疫苗無關。惟他指，太太卻有所擔憂，着他先當「白老鼠」，在有死亡個案後，更希望「睇定啲先」。

官涌疫苗接種中心繼續有長期病患市民到場接種。（鍾妍攝）

陪父母到場接種 父親因高齡中心醫生不建議接種

李小姐則陪同80多歲的父母前來一同接種疫苗，她說87歲的父親年紀太大，中心內的醫生不建議接種，只好離去。而她作為陪同者接種疫苗前數天，亦有特意向家庭醫生查詢，她一直有吃膽固醇藥及血壓藥，醫生認為她控制良好，建議她可以接種疫苗，她亦認為死亡個案「耐唔中先發生」，專家亦指個案與疫苗無關，放心接種。

7旬鍾先生亦有高血壓，「大部分呢個年紀血壓都高」，但指自己控制得宜，每天早上都量血壓「日日都咁靚」，認為疫苗「遲打早打都係咁」，故預約到就接種。

79歲的關太數年前曾「通波仔」，亦有高血壓需長期食藥。她指，今早本預約8時接種，惟醫生問到身體狀況時才說自己今早忘了吃藥，建議先回家吃藥一小時後再回接種中心，最終成功接種。她說本來「睇電視講都會驚，而家一啲都唔驚」，指針頭很幼，「好似每年打流感針」，接種後亦無覺得不適。

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