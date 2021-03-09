O．PARK1日收110噸廚餘　落後目標一半　環保署承認：未收到咁多

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-09 00:00

每日棄置到堆填區的都市固體廢物中，廚餘佔最多，2019年每日棄置量達3,353公噸。為更妥善處理廚餘，環保署於2018年啟用位於小蠔灣的有機資源回收中心第一期（O．PARK1），目標每日回收200公噸廚餘。不過運作2年多，環保署指，直至現時O．PARK1每日廚餘回收量僅達110公噸，落後目標近一半。 環保署承認，目前中心的廚餘量「未收到咁多」，但強調回收量已較最初每日80至90公噸，已有明顯提升。受新冠肺炎疫情影響，去年中心的廚餘收集量亦曾短暫下跌，惟至第三、四波疫情後，回收量已慢慢回升。

廚餘回收廠O．PARK1系列：

廚餘回收廠「O．PARK1」開放參觀 導賞團送堆肥 即睇有乜打卡點

+ 6 + 6 + 6

香港是美食天堂，但同時每日產生大量廚餘，日均逾3,000公噸廚餘中，來自家居的為首，約佔70%；其次為工商廚餘，每日約1,000公噸。政府已開展廚餘回收工作，其中位於北大嶼山小蠔灣的有機資源回收中心第一期，在2018年年中開始營運。根據政府2014年提交立法會文件中，項目擬議工程的費用為15.3億元。

O．PARK1如何做到「轉廢為能」？環保署高級環境保護主任（廚餘回收）陸嘉俊解釋，當廚餘收集車到達O．PARK1後，會駛入卸料區，並將廚餘倒入儲存坑，其後準備進入預處理系統。

該系統主要利用破碎機，將廚餘的包裝物料撕開，並打碎廚餘製成廚餘漿。廚餘漿會經過大型滾筒，篩走大件雜質，如膠袋等；然後會再將沙、石頭、玻璃及金屬等較重的雜質移除，分隔出的金屬，會送作循環再造。

而分隔出的惰性物料則會送至堆填區，包括大型骨頭、紙箱及食物包裝等。陸指，O．PARK1由2018年7月啟用至今，回收到的廚餘中，少於20%為惰性廢物。他認為，中心初期啟用時，或因廚餘回收教育未足夠，笑言曾見過膠靴及大型金屬，至近期已有改善。

篩走雜質後的廚餘漿，會注入三個容量約為4,300立方米的厭氧消化缸，在攝氏約35度的缺氧環境下停留約23日，利用微生物將廚餘轉化為生物氣，即是沼氣。收集到的沼氣會先進行潔淨，並儲存在儲氣缸中，準備用作發電。

最後厭氧消化缸內的殘渣會先經離心機脫水，再混合膨鬆劑，送到堆肥隧道作堆肥處理。整個堆肥和腐熟過程約為20日，處理後的堆肥可用作園景美化和農業用途。陸嘉俊指，每噸廚餘可產生230度電，現時所產生的電量，除足夠維持O．PARK1運作外，剩餘約20%至30%的電力更會輸出至電網，所輸出的電力一年足夠3,000個家庭使用。他又計劃為堆肥申請認證，料將來可供零售。

記者於O．PARK1室外位置持續聞到腐爛臭味，陸嘉俊解釋，卸料區已設有雙層閘門，廚餘收集車進入卸料區後，會先關上首層閘門，其後才會開儲存坑的閘門，而廚餘收集車離開前，亦會先經沖洗。O．PARK1主要廚餘處理設施均被密封，亦設中央除味系統；污水亦會先經多重處理，才排放至鄰近小蠔灣污水處理廠。惟他指，有氣味亦在所難免，但因最接近的民居為1.4公里外的愉景灣，暫時中心未收到任何有關氣味或污水的投訴。

O．PARK1由2018年7月啟用至今，累計回收到85,000公噸廚餘，廚餘除用作發電外，產出的堆肥亦達2,400公噸。中心目標回收量為每日200公噸廚餘，惟現時每日僅回收到約110公噸，陸嘉俊承認，現時「未收到咁多」，但強調回收量已由最初每日80至90公噸，有明顯提升。他又指，受新冠肺炎疫情影響，去年收集量曾短暫下跌，「疫情下機場、酒店都收少咗」，當時環保署曾積極聯絡未參與廚餘回收的餐廳；到第三、四波疫情時，回收量已慢慢回升。

他期望O．PARK1連同大埔污水處理廠「共厭氧消化」項目，本港廚餘回收在2022年底可達250公噸。2030年中期目標則是回收本港一半廚餘量，並計劃於元朗及沙田污水處理廠增加「共厭氧消化」項目，而第三期有機資源回收中心仍在研究階段。

目前O．PARK1接收的廚餘中，三分二來自商業機構，包括商場、餐廳、食品製造廠及豆腐廠豆渣等，而三分一為政府物業、街市等。當中亦有海關檢獲的走私食物，如走私凍肉、生果等，以及食物安全中心禁止出售的食物。然而目前未能回收未開過的罐頭，因設施暫時無法處理。陸指，未來一至兩年，計劃引入可𠝹開罐頭的設施，希望可加強廚餘回收能力。