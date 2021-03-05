新冠疫苗｜何栢良促政府提高死亡資訊透明度　增市民接種信心

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-05 10:41

本港一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，引起社會關注新冠肺炎疫苗安全問題。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（5日）早在港台節目表示，政府應提高資訊透明度，讓市民了解接種前後的自然死亡及發病機率，從而增加對疫苗的信心。 他又稱，科興疫苗第三期臨床對於60歲以上及長期病患人士的數據不足，內地首階段亦不會為長者接種該疫苗，但港府沒跟隨此嚴格要求，導致社會出現資訊混亂。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良稱，評估疫苗安全不能單看零星死亡報告，亦要觀察即時副作用。每天都有不少自然死亡個案，尤其是長期病患人士；若要研究疫苗安全，需比較接種計劃前後，市民中風、心臟病發等機率有否轉變。他指出，英國和美國逾1,000萬名70歲以上長者已接種疫苗，暫無發現安全問題；而本港早前離世的63歲男子，「幾清楚，證據確鑿」顯示其死亡與接種疫苗無關。他認為政府應提高資訊透明度，向大眾披露死亡數據，讓市民了解接種前後的發病機率，從而增加對疫苗的信心。

港府未跟隨內地不為60歲以上接種科興 致資訊混亂需處理

他又稱，科興疫苗第三期臨床對於60歲以上及長期病患人士的數據不足，內地首階段亦不會為60歲以上長者接種該疫苗，但港府沒跟隨此嚴格要求，導致社會出現資訊混亂，有需要著手處理。 他建議有健康問題的長者，接種前向醫生或藥劑師諮詢；而政府亦應安排診所，讓市民免費諮詢。

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林永和：若市民近期有不尋常或不適 應接種前諮詢醫生



家庭醫生林永和說，倘長期病患穩定超過半年，病人可安心接種疫苗；若近期有不尋常或不適情況，則應在接種前諮詢醫生。他稱，家庭醫生可透過查看醫健通紀錄，以及即場驗血、檢查等，了解病人的身體狀況。他稱，曾見過一名病人突然長胖10磅 ，便需要檢查後才打針。如病人沒留意自己身體狀況，便可能安排他在檢查後一至兩周接種，確保身體健康。