專家一致稱在疫苗接種中心評估身體不可行　何栢良倡另設諮詢中心

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-04 15:50

本港一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，引起社會關注長期病患者應否打針，亦有人建議在接種中心即場為市民評估身體。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，無計劃在疫苗接種中心即場為市民檢查身體，稱此做法不可行。 港大感染及傳染病中心總監何栢良說，即場評估身體的實際作用不大，長者普遍患血壓高，加上準備打針難免緊張，「如果血壓正常先准打，咁好多人唔使打。」他建議政府設立疫苗諮詢中心，聘請醫生和藥劑師，為市民評估身體及解答問題。

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（歐嘉樂攝）

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，政府之後會推出計劃，先由醫生為居院舍長者評估身體狀況，確保他們的長期病患受控，才為他們注射疫苗。他稱，無計劃在疫苗接種中心即場為市民檢查身體，此做法不可行，強調中心的作用是打針，而非門診。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦說，在疫苗接種中心評估身體「未必可行」。他解釋，每日有數千名市民到場接種，若再排隊諮詢醫生或量血壓等，容易混亂程序和攪亂預約時間。他建議長期病患者在接種前先詢問家庭醫生，或者到醫管局門診覆診時諮詢。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，即場評估身體的實際作用不大，長者普遍患血壓高，加上準備打針難免緊張，「如果血壓正常先准打，咁好多人唔使打」，擔心會篩走大部份優先接種者。倘只為部份接種者檢查身體，他擔心會構成資訊及運作混亂。

對於其他專家建議長期病患者先諮詢家庭醫生或公立門診，何栢良直言作用不大，因找家庭醫生變相強制接種科興，否則要付費諮詢；而醫管局門診的輪候時間長，很難要求病人等待多月才接種。他建議政府採用公私營合作模式，設立疫苗諮詢中心，聘請醫生或藥劑師發放正確資訊，為長者和街坊等評估身體及解答問題。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良又稱，美國平均每20萬人接種疫苗，便有一人出現嚴重過敏反應，相信本港不久後會出現此狀況。他表示，疫苗接種中心的醫護人員均上過緊急應變課堂，但內容限於紙上談兵，僅部份醫護曾接受演習訓練。他促請政府定立指引，要求每間中心在任何時段均需「有實戰或演習經驗」的醫護坐陣，確保他們能妥善處理突發情況。

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