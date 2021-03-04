科興疫苗｜87歲老翁年紀大冇針打　接種中心資訊混亂指引各自演繹

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-04 20:17

63歲男子接種科興疫苗後死亡個案引起社會恐慌，不少人紛紛取消預約，甚至「甩底」，《香港01》今（4日）卻在佐敦的官涌體育館疫苗接種中心發現，有87歲老翁被指年紀太大，不獲安排接種疫苗，白行一趟。該中心總監郭寶賢表示，從未收緊做法，強調不建議85歲以上長者打針是科學委員會的決定，形容其管理的中心「跟得比較緊」。 惟將軍澳體育館接種中心總監梁國齡和家庭醫生林永和均表示，從未接獲有關指引，梁表明從未接獲相關資訊，直言接種中心之間欠缺溝通，情況不理想，促請當局修改指引後應盡快公布。 《香港01》已就事件向衞生署和公務員事務局查詢，正待回覆。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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有市民今早陪同父母到官涌體育館疫苗接種中心接種疫苗，惟醫生指其父被指已屆87歲高齡故不建議接種，最終白行一趟。該中心總監郭寶賢回覆查詢時指，85歲以上為高齡人士，一向不建議接種，形容中心「跟得比較緊」，相關決定亦是「根據指引執行」，強調指引由接種首日沿用至今，未曾改變。他又透露偶然會有85歲以上長者前來打針，大多不獲建議接種。

郭寶賢指，85歲以上為高齡人士，一向不建議接種，形容中心「跟得比較緊」，相關決定亦是「根據指引執行」。（資料圖片/ 羅君豪攝）

被問到相關指引為何，郭表示根據科學委員，85歲以上長者是屬「相對禁忌症」之一，不建議接種疫苗，駐場護士會先觀察接種人士的情況，將情況較不穩定的病人轉交醫生臨床判斷是否能夠打針，但一般而言，不會建議85歲以上長者接種疫苗，惟若相關長者「好fit」、「跑到樓梯」或可獲放寬限制，他形容相關指引是「虛線，唔係實線」。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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惟將軍澳體育館接種中心總監梁國齡則表示，從未接獲這方面的統一資訊，「咩叫（年紀）太大？香港有啲人瑞」，認為是否適合接種疫苗應建基於科學作臨床判斷。梁坦言，不同地區的接種中心做法不一的情況不理想，「疫苗中心之間應有流通的資訊」，將會就此與其他中心進一步溝通，亦會與其他中心商討進一步的安全評估，以回應社會就近日死亡個案的憂慮。

梁國齡則表示，從未接獲這方面的統一資訊，「咩叫（年紀）太大？香港有啲人瑞」，認為是否適合接種疫苗應建基於科學作臨床判斷。（資料圖片）

參與接種計劃的家庭醫生林永和亦指，「冇話咩指引，冇講到咁實」，又提到疫苗接種中心並無硬性規定，「就算BioNTech都冇話一定唔畀」，他透露自己近日亦有為8、9旬長者接種疫苗，強調年紀並非指標，不能因年紀大而一刀切拒絕市民接種，若醫生認為合適便可打針。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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60歲或以上人士或五大優先接種群組之一，《香港01》記者今午再次到疫苗預約接種網站，發現不論是科興還是復星/BioNTech疫苗，85歲以上長者仍可登記預約接種，最年長的登記年齡更可達121歲，即選擇1900年出生，而接種疫苗須知亦不列明85歲以上人士不適宜接種。

翻查資料發現，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆上月19日表明，60以上長者可以接種科興疫苗，直言「打呢一針疫苗嘅好處遠遠大過唔大」，委員會從未就施針年齡設上限。相反即將開打的復星/BioNTech的「復必泰」疫苗則列明嚴重體弱長者，其是85歲以上的特別年長組別，應先由主診醫生進行評估。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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