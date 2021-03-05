港區國安法｜教育局向校長發信　提供國安日官式早會講話範本

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-05 18:31

教育局今（5日）向中小學校長發信，就4月15日的「全民國家安全教育日」，整合學與教活動建議和新辦的全港學生活動，助學校推動國家安全教育，包括建議在早會或班主任課講解「國家安全」的重要性，並首度提供官式範本，指过呼籲學生「把握每個認識國家安全的機會」。

範本建議以日常生活例子作開端 聯繫國家安全重要性

為便利學校在「全民國家安全教育日」安排合適的校本學習活動，教育局在信中整合與國家安全教育相關的學與教活動建議，如升掛國旗和區旗及奏唱國歌、參加政府或非政府機構舉辦的國家安全教育活動；以及適用於早會或班主任課等的講解重點舉隅，供學校參考。

局方向學校提供講解重點舉隅範本，建議在早會或班主任課等，向學生解釋何謂「國家安全」及與自己的關係。內文開首將國家安全與過馬路掛鈎，「試想想，如果沒有道路使用者守則，我們過馬路時安全嗎？......同一道理，國家安全是十分重要的」；同時又指「安全」是人類一項重要的基本需求，「我們既要努力追求自身安全，亦需維護香港和國家的安全。」

範本建議向學生指出，維護國家安全和香港法治，是香港社會持續發展的基石，「讓居民安居樂業，令營商和投資環境更趨穩定，提升本地和國際投資者對香港未來的信心，經濟發展的前景更為遠大廣闊」；又強調維護國家安全是香港居民的共用義務，呼籲學生把握每個認識國家安全的機會，盡公民義務合力守護國家安全和法治。

此外，為加強中小學生對國家安全的認識，教育局課程發展處舉辦「國家安全校園壁報設計比賽」和「2021『全民國家安全教育日』網上問答比賽」。

港區國安法規定學校需推廣，。（羅君豪攝）

荃灣佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝表示，目前仍未構思活動，認為教育局提供指引是好事。她認為若在早會講解國家安全，對小學生而言或難以集中，相反透過動畫介紹，事後再向學生發問，增加參與度，或更容易掌握。

而佛教林金殿紀念小學校長吳永雄亦認為，局方提供活動框架作參考，總好過憑空想象當日活動，但強調不會「照抄」，視乎學校情況再作調整，又認為價值教育不能「硬著陸」，會視乎學生需要安排合適活動。

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「全民國家安全教育日」講解重點舉隅（適用於早會／班主任課等）

今天想跟大家談談「安全」。對於「安全」，大家會聯想到甚麼？食物安全？家居安全？試想想，如果沒有道路使用者守則，我們過馬路時安全嗎？我相信大家都喜歡在安全的環境生活和學習，因此「安全」在我們生活是不可缺少的。

同一道理，國家安全是十分重要的。為維護國家安全，同時確保香港在「一國兩制」方針下的長期繁榮穩定，香港特別行政區政府於2020年6 月30 日刊憲公布《香港國安法》在香港實施。今天（4 月 15 日）是「全民國家安全教育日」，我想藉此機會跟大家談談國家安全的重要性，以及國家安全與我們、香港和國家發展緊密相連的關係。

國家安全是甚麼？國家安全是國家生存與發展的基本前提，涉及人民及國家的整體利益。國家安全涵蓋不同領域，例如生態安全、經濟安全、文化安全、網絡安全等國家安全體系中必不可少的部分，關乎國家的政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力。

國家安全看似遙不可及，其實與我們息息相關。全球多個國家/地區都有維護國家安全的法律和特定執行機構，這是每一個負責任政府不可推卸的責任，香港自不例外。維護國家安全和香港法治，是香港社會持續發展的基石，讓居民安居樂業，令營商和投資環境更趨穩定，提升本地和國際投資者對香港未來的信心，經濟發展的前景更為遠大廣闊。維護國家主權、安全和發展利益，是每位負責任的國民必須共同履行的義務，因此我們應盡責任了解及遵守《香港國安法》。