食衞局：食肆員工3.11前須獲陰性證明　日派6萬樣本包收不足一半

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-05 13:00

第四波疫情持續，政府自2月18日起放寬社交距離措施，惟要求多個行業如食肆、健身業、美容業等員工，每14日要進行一次檢測。食衞局回覆《香港01》查詢時指，由3月4日至17日期間，政府再延長相關指示，負責人須確保員工在下周四（11日）前，取得陰性檢測結果才可上班。另外，局方說每天平均派發近6萬深喉唾液樣本收集包，惟每天收集數目僅得2.7萬，即不足一半。

食衞局表示，政府於3月3日按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出的最新指示，在3月4日至17日期間，餐飲業務處所堂食時間，可繼續延長至晚上10時，以及放寬至4人一枱；部分表列處所可重新開放。

局方表示，上述放寬措施的前提是餐飲業務及表列處所負責人，須安排涉及處所運作的員工每14天進行一次檢測，即就3月4日至17日的期間，有關員工須於2月25日至3月10日期間進行檢測，而相關負責人須確保員工在3月11日前，取得陰性檢測結果才可繼續上班。

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至於檢測工作方面，局方指在過去數星期，政府每天平均派發近6萬個深喉唾液樣本收集包，而每天收集的樣本包數目為約2.7萬個。政府及醫管局已經增加承辦商的數目，及把樣本瓶分流至不同承辦商，大部分交樽市民能在2天內取得檢測結果。

局方又提醒，政府為相關員工，在社區檢測中心提供免費自願定期檢測服務，目前各中心的預約名額，已大幅提升至每天3.2萬個以上，並增加流動採樣站，分流各行業人員的檢測需求。惟截至3月4日，全港19間社區檢測中心的未來7日預約率只有約3成，強調現時全港亦有19個流動採樣站，有足夠名額應付檢測需求，鼓勵市民善用各區不同途徑檢測。

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