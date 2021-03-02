通識改革｜教育局會編製通識教材予教師參考　現有教材可節錄取用

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-02 22:50

教育局上月就學「優化高中四個核心科目」一事向學校發問卷，學校最遲今天須交回問卷。教育局表示，正蒐集和整理數據，將連同簡介會、焦點小組會議收集到的意見，一併交予課程發展議會、考評局和轄下的委員會參考，以盡快敲定改善方案，強調計劃可在2021/22學年的中四級起實施。 教育局亦透露，中英數三科可沿用現時的教科書，至於通識科改革及更名後，教育局指部份課本內容可節錄使用，而局方會編制教材、提供教學資源及教師培訓，協助過渡。

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教材方面，局方重申一直與出版社保持溝通，由於建議方案中，中國語文科、英國語文科和數學科課程內容沒有建議改動，現行課本仍然適用，教育局亦會提供各類教學資料供教師參考。

出版界：新書無法趕及新學年出版

至於通識教育科，有出版界人士直言，通識科改革後新書無法趕及新學年出版。教育局今日（2日）表示，有為通識教育科編製教材，讓教師參考採用；而現有教材部分內容仍切合修訂後的課程，學校可繼續節錄採用。在修訂課程後，教局亦會編製形式多元學與教資源，並提供教師培訓，以支援教學。

通識科教材。（資料圖片）

教育局重申，去年11月底公布通識科須改革方向時，已清楚指出會為新科設「適用書目表」，評審教科書能否配合課程宗旨和目標，以及學與教的需要。

局方指，近日不同教育團體因應高中四個核心科目改革進行調查，得出結果完全不同，教育局不會逐一評論回應；局方強調改革是「建基於專業領航的原則」，由學校課程檢討專責小組長時間檢視研究，包括諮詢前線教師、校長和其他持份者，呼籲教育界支持改革：「現在是時候互相合作，將改革付諸實行，讓學生能儘快受惠」。