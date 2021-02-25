國安法｜教育局1日5場簡介會　出席校長：國安教育將無孔不入

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-25 21:31

教育局力推國安教育，今日（25日）就「國家安全：學校行政及教育指引」舉行5場校長簡介會。據教育局資料，每校只可一人參與，中小學及幼稚園場次均全數額滿。以報名學校均有派員出席計，合共約1,200間中小學及約1,100間幼園派員參與。 綜合多名參與校長意見，教局沒公布重大新資訊，但抽出部份指引內容作重點提示，如師生配戴含政治信息的徽章須立即勸止，涉嫌違法事件應聯絡警民關係主任，甚至報警。 有校長直言，香港教育界以往著重互信，惟是次簡介會似是想清晰告知學界推行國安教育是「事在必行」，並會輔以「審查」，似是預告日後國安教育會在校內「無孔不入」，估計教育界需時適應。

反修例風波期間，多次有中學生組成人鏈表達訴求。（資料圖片 / 李澤彤攝）

中小學同場舉辦 校長：沒重大新資訊、主要提示重點及細節

據知，分開報名的中小學，實際是觀看同場網上簡介會，講者為教育局副秘書長杜永恒及首席助理秘書長鄭銘強。綜合出席校長所言，簡介會沒重要新資訊，但局方有抽出部份指引內容作「重點提示」。

多校學生發起罷課活動，聲援反修例運動。圖為中學生罷課集會。（資料圖片／鄭子峰攝）

配戴政治徽章須立即勸止 須紀錄報告國安教育執行情況

教育局以往著重「校本」，甚少就校內情況作詳細指示。有校長透露，是次教育局表明若有師生配戴含政治信息的徽章須立即勸止，涉嫌違法應聯絡警民關係主任，甚至報警。校方行政上亦要配合，如透過教員會議或校內研討會商討如何執行國安教育，並紀錄報告。

教員睇漏眼或須負責

有校長直言，香港教育界以往著重互信，惟是次簡介會似是想清晰告知學界推行國安教育是「事在必行」，且「審查」味濃，感覺是預告日後國安教育會在校內「無孔不入」，估計教育界需時適應。

教育局就國家安全辦校長簡介會。有校長透露，教局表明若師生配戴含政治信息的徽章須勸止，涉嫌違法應聯絡警民關係主任，甚至報警，是罕有仔細地作出指示。(資料圖片)

有校長說，教育局其中一個建議，是日後教員巡視校園時，須同步留意校內有否「危害國家安全」的物品：「感覺是教員睇漏眼，例如牆上貼紙、圖書，若被發現舉報，校長就要負責，有機會被審查、約談等。」

亦有校長認為，教育局提供清晰指示，學校彈性更少，短期內師生關係或更緊張，「如果正面看，學校可解釋只是按程序、跟規矩，學生預知到情況，不再因鬆緊存矛盾。」

有幼稚園校長估計，教育局未有直接就繪本教材作嚴格規範或設關卡，或是考慮到幼教界疫情下課時大減，需時適應及跟進。（資料圖片／歐嘉樂攝）

幼園：未嚴格規範繪本教材 惟報告須列如何推品德、國民教育

幼稚園方面，有校長透露簡介會內容與早前指引沒大分別，或是理解幼教界疫情下課時大減，需時適應跟進，故未有直接就繪本教材作嚴格規範或設關卡：「可能是因為初推出（國安教育指引），加上疫情令上課時間少，連衞生、社交及規矩都未教得完，不想大大加重老師工作量」。

他笑言局方在簡介會中請校長「熟讀2月4日發的指引」，定期檢視學校有否加強品德教育、國民身份教育、守法意識及推廣中華文化等；並建議學校多用政府部門出版的故事本或教材。



因幼園亦須就國安教育提交年度報告，故如何填寫報告引起關注，有校長稱，「日後報告要有字眼提及如何推動國安教育、是非觀念，學校辦不同活動的目標等」。