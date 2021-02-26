復課｜教育局：逾400校申全校復課　較上周增一倍　補習社仍佔半

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-26 20:42

受新冠肺炎疫情影響，全港學校過去一年斷斷續續停課。教育局早前提供彈性安排，若全校教員每兩周一檢，獲陰性結果的學校可申請全校恢復半天面授課。截至今日（26日），教育局接獲400多間學校申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主。對比起教育局上周五（19日）公布的數字，申請全校復課的學校數目增約一倍。

教育局表示，截止2月26日，有400多間學校向教育局遞交全校恢復半天面授課堂申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主。（資料圖片）

下周一將是農曆年假後第二個上課周，教育局透露，截止2月26日，有400多間學校向教育局遞交全校恢復半天面授課堂申請，比起上周五（19日）教育局公布的200多間，增了一倍學校申請全面復課。但申請學校種類維持以補習學校及幼稚園為主（當中約一半為補習學校，餘下一半仍以幼稚園為主）。

小學校長憂全校復課增停課風險 料考試季節期間不再申請



其中一名沒有申請全校復課的小學校長直言，全校復課學生人數增加，出現確診者機會亦會上升，現正值學校考試高峰，不少學校都擔心若出現確診學生要中斷考試，影響比繼續3分1學生回校更大，故他亦安排了學生分年級回校考試：「六級返齊中嘅機會大好多，萬一有一個同學中招，就全校停課14日，嚴重影響考試，老師亦未必可以返學校上網課，到時家長、老師更擔心，相信好多學校都打算考完試再睇情況。」

教育局表示，會繼續密切留意疫情發展、聽取專家醫學意見及視乎學校準備情況，適時檢視上課安排。