教育局21-23年度開辦高中應用學習(職業英語)課程　可獲三級資歷

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-01 18:45

教育局課程發展處於2021-23年度，開辦兩個高中「應用學習（職業英語）」課程，分別為「英文傳意」(English Communication)及「服務業專業英語」(English for Service Professionals) ，每個課程的總課時為180小時；選修「應用學習（職業英語）」課程的學生如達到評核及出席率要求，可獲得課程提供機構頒發資歷架構第三級證書或個別單元的資歷架構證書。

2021-23年度開辦「英文傳意」及「服務業專業英語」課程，可獲得課程提供機構頒發資歷架構第三級證書或個別單元的資歷架構證書。(教育局圖片)

教育局指，香港是國際商業和金融中心，全球各地人才薈萃，為鞏固香港作為亞洲國際都會的地位，學生要學好兩文三語，當中好好掌握英語也是必要的，因此開辦兩個高中「應用學習（職業英語）」課程，冀學校及家長可鼓勵學生，按自己的興趣和志向，考慮於中四或中五級開始修讀此選修課程，以提升英語水平，及早裝備自己。

學生除必修科目英國語文外，亦可同時選修「應用學習（職業英語）」課程，以提升英語水平，為未來升學及就業打好基礎。

除獲香港中學文憑（乙類科目）資歷外，選修「應用學習（職業英語）」課程的學生如達到評核及出席率要求，亦可獲得課程提供機構頒發資歷架構第三級證書或個別單元的資歷架構證書。作為選修科目，「應用學習（職業英語）」的成績雖然不等同於香港中學文憑英國語文科考試的成績，但學生同時可獲取英國語文作為香港中學文憑試必修科目的成績。

教育局已特別為「應用學習（職業英語）」製作短片，並上載至教育局網頁。(教育局圖片)

已製作短片讓學生家長了解



教育局已特別為「應用學習（職業英語）」製作短片，上載至教育局的網頁、YouTube頻道和教育多媒體網站，讓學生、學校和家長加深了解新課程特色。

早前教育局公布2021-23年度，將設5個新課程，包括流行音樂製作、數碼媒體及電台製作、食品創新與科學，及兩個職業英語課程；如現屆中四學生有意於中五修讀2021至23年度的應用學習課程，須於今年2月23日至4月13日，透過學校遞交申請。