科興疫苗｜專家委員會︰不會問接種者長期病況　應先諮詢家庭醫生

撰文： 鄭秋玲 孔繁栩 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-03 23:17

63歲男子上周五（2月26日）接種科興新冠疫苗兩日後，本周日（2月28日）因呼吸困難入院死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（3日）緊急會議後公布，一致認為死因同疫苗接種無直接關係，據解剖報告初步相信死於冠心病。委員會指，在接種程序中會詢問過敏反應，但不會詢問長期病患情況，不認為是行政漏洞，解釋派發的小冊子已列明注意事項，建議嚴重或未受控長期病患者，打針前應尋求家庭醫生意見，多次強調接種者有責任了解自身病歷及體質。

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孔繁毅：血糖指數高、血壓高無食藥勿接種

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會公布，疫苗接種計劃會繼續推行，鼓勵長者同高危人士接種。共同召集人孔繁毅指出，長期病控制得好及不嚴重人士，仍適宜接種科興疫苗；但嚴重、控制差的病人，應先向其家庭醫生諮詢意見，再決定是否接種。

孔繁毅表示，每名接種人士獲派發的小冊子已列明注意事項，在接種時會詢問接種人士有無過敏，因過敏反應最嚴重及會即時出現，但不會亦無責任詢問接種人士有無長期病，「唔會問好似入院急症室咁問病人病歷」，注射後會留候30分鐘觀察，不認為有行政漏洞。他強調病人有責任了解自己病歷，「糖尿病人士、高血壓，有食藥控制好，打針無問題。（但）血糖（指數）平均過10，血壓高無食藥，要先控制好先打針。」

對於被質疑有關流程是將責任「射波」予病人，委員會重申接種前會派發小冊子。共同召集人李卓廣表示，「每一位接種疫苗市民都應該睇咗（小冊子），如有疑問都應該跟進咗先去做。」慢性病人在穩定情況下都適宜接種，但建議市民如病情控制得不理想，如要轉新藥，尤其是要加藥及增份量等，都應問清楚醫生病情，「大家都有一個責任。」

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疫苗專家委員會在緊急會議後公布，該名63歲死者本身長期病患，解剖報告初步顯示，死者患有嚴重冠心病，有三條心血管嚴重閉塞，相信是導致肺水腫繼而死亡。委員會表示，已討論過各個有機會致死原因，死者接種後早期無過敏紀錄，直至28日才出現氣促，臨床表現屬心臟及肺問題，一致認為死因同疫苗接種無直接關係，待全面解剖報告，需時一至兩星期，會再詳細交代事件。

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