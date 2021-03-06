科興開打逾一周現18不良事故　兩人因副作用留醫　兩人接種後死亡

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-06 20:23

本港新冠肺炎疫苗接種計劃於2月26日正式展開，至今（6日）九日，共出現兩宗接種後死亡個案，以及兩宗疑因副作用留醫事件。繼早前過身的63歲男子，綜合多名消息人士指，一名55歲婦人於3月2日，曾到官涌體育館接種科興疫苗，昨日（5日）因中風入住廣華醫院，其後不治。 另外，有兩人分別在打針後心悸、感眩暈及顫抖，需留院接受治療；亦有零星市民打針後出現上肢麻痺、血壓高、身體無力、噁心及胸痛，均毋須留醫。

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（歐嘉樂攝）

截至昨（5日）晚8時，共約72,300名市民接種了首劑科興疫苗。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早稱，由上月26日起的一星期內，有61,500人接種了科興疫苗，出現17宗不良事故，嚴重或非預期事故比率是0.02%，屬於預期之內，病徵大部份都是頭暈和心悸，經治療後已經康復。而衞生署助理署長（藥物）陳凌峯其後指，當局至今共接獲18宗接種疫苗後不適的情況。



另外，一名47歲男子於3月3日到中央圖書館接種疫苗，其後因左上肢麻痺送院，毋須留醫；亦有零星市民打針後出現血壓高、身體無力、噁心及胸痛。

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翻查資料，共有兩名病人接種科興疫苗後，須留院接受治療。一名72歲老翁於2月27日，在官涌體育館打針後出現心悸，被送往伊利沙伯醫院。而一名39歲男子於2月28日，到中央圖書館接種疫苗後感眩暈及顫抖，被送到律敦治醫院。

死亡個案方面，一名63歲男子於2月26日在官涌體育館打針，28日凌晨因呼吸困難到伊利沙伯醫院急症室求診，數小時後不治。孔繁毅稱，委員會一致認為該病人死亡與疫苗無直接關係。初步解剖報告顯示，死者患有非常嚴重的冠心病，三條血管閉塞，導致肺水腫及呼吸衰竭死亡。但仍要等待全面解剖報告、病理學及化學報告，才可向市民詳細解釋死因。

綜合多名消息人士指，一名55歲婦人於3月2日，曾到官涌體育館接種科興疫苗，昨日因中風入住廣華醫院，其後不治。

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