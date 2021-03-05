K11 MUSEA停業6日周六重開　推優惠吸人流　LEGOLAND同日開幕

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-06 05:56

K11 MUSEA的名潮食館爆疫，群組牽涉最少49人，該商場遂宣布閉館至明天（5日），並將於明日（6日，星期六）重開。K11 MUSEA為重開做準備，以智能消毒機械人，在商場內遊走消毒。

除了一樓的名潮食館之外，商場大部份店可如期重開，惟商場關閉期間，商戶不能營業影響收入，據知業主新世界會推出不同消費推廣活動吸客，以助商戶，但其他賠償內容，將與不同商戶洽談。另外，商場內的LEGOLAND Discovery Centre 香港樂高探索中心因疫情及牌照問題開幕日期延期多時，將於明日正式開幕。

K11 MUSEA的名潮食館爆疫，完成消毒後將於明日（6日）重開。（資料圖片/曾凱欣攝）

因出現群組爆發關閉接近一星期的尖沙咀K11 MUSEA將於明日重開，商場方面表示會推出不同消費推廣此外，活動吸客，以助商戶，但其他賠償內容，將與不同商戶洽談。政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低，因此有可能出現短距離傳播，商場表示，在重開後這些機械人仍會自動地在商場內各層各處走動，以消毒商埸內的環境與空氣。

另外，亞洲第六個Legoland因疫情及牌照問題開幕日期延期多時，本來於周一開幕，又因商場發生爆疫再推遲。這個面積3萬平方呎的全港最大親子主題室內遊樂場，也決定於明日正常開幕，迎來首批已購票賓客。

Legoland除了有機動遊戲，也有用積本砌出的香港各區街景，當中包含不少小故事，其中一個場面是屯門街頭唱歌，「眼利」的話可會見到紅片網絡的「娜娜」。

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