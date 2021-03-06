科興疫苗｜55歲女疑接種後中風不治　孔繁毅：無數據證疫苗致中風

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-06 16:20

今天（6日）再有市民懷疑接種科興疫苗後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，該名55歲女子本身屬長期病患，包括血壓高、膽固醇高、蛋白尿高，目前相信是中風引發死亡。 被問到接種新冠疫苗，會否誘發中風的風險，他稱，海外接種者未見有這類情況，暫時「無呢個數據」，至於該宗死亡個案與疫苗之間的關係，仍有待下周一由委員會審視數據、解剖報告後，再決定及公布。他又認為，暫時沒有需要煞停接種計劃。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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衞生署表示，涉事55歲女子於3月5日出現急性中風，入院治理期間心臟停頓，經搶救後於今日清晨證實死亡。根據家屬提供資料，她曾於3月2日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種新冠疫苗。有關個案屬本港第二宗，懷疑接種疫苗後死亡的個案。

孔繁毅稱，目前不建議煞停疫苗接種計劃，因為新個案暫時未確定與疫苗相關。他重申，如長期病患者有服藥、有覆診、病情控制得好，是可以接種科興疫苗；而高血壓、糖尿病患者若病情未控制得好，出現病徵，最好先向家庭醫生諮詢，或控制好病情後才打針。

長者、長期病患者如染疫死亡率高 應先接種疫苗

對於為什麼不即時開會商討，孔繁毅指，由於需時收集數據及等待解剖，因此下周一才開會。他強調，長者、長期病患者如感染到新冠病毒，死亡率高，因此應先為他們接種，而顧問專家委員會亦認為，60歲以上人士接種是安全。他相信市民只是暫時對打針失去信心，當專家釐清事件與疫苗無關後，市民會恢復信心。

被問到兩宗死亡事件均於官涌體育館社區疫苗接種中心出現，孔繁毅認為，事件只屬巧合。至於接種中心是否有責任篩選適合接種的市民，他認為，接種者有責任說明自己身體情況，而非期望接種中心醫護人員會詳細查問。