科興疫苗｜市民冒雨排隊打針　不擔心副作用：身體有咩問題自己知

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-06 15:19

今日（6日）繼續有市民到各區疫苗接種中心接種疫苗，記者早上到興芳路林士德體育館觀察市民打針情況，現場雖然間中有驟雨，但不少市民都照樣到場排隊；有市民表示不擔心疫苗副作用，亦相信場內醫生判斷是否適合接種疫苗；亦有來自上水的跨境司機特意前來接種疫苗。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼疫苗注射西醫互動地圖▼

疫苗接種計劃推行超過一星期，當中出現市民接種疫苗後死亡事件，令預約接種疫苗人數下降及多了「甩底」情況出現。記者今日（6日）早上到葵芳興芳路林士德體育館的疫苗接種中心觀察情況，現場間中有驟雨，但都保持有市民到場排隊接種疫苗，中心亦有帳篷供排隊市民避雨。中心職員亦會派發登記表或呼籲市民掃描安心出行二維碼，並用消毒噴霧為市民消毒雙手。

相信在場醫生判斷 不擔心副作用

到場接種疫苗的陳先生表示自己屬長期病患，但認為自己並非高危人士，因為一直都有食藥並且可以控制病情，他亦指出接種前有醫生會詢問身體狀況，「身體有咩問題自己知」，認為如實告訴醫生，並交由醫生的專業判斷自己是否適合接種疫苗，所以對副作用等並不太過擔心。而對於近日有市民接種疫苗後死亡，陳先生認為屬個別事件，「咁多人打咗你有事你問題啦」。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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應有疫苗便接種

另外，陳先生亦認為市民都應勇躍接種疫苗，「戴住個口罩你覺得好咩」，並認為大家應齊心合力接種疫苗，「第時去旅行都要拎住張針紙啦，唔係我哋（香港）唔信你，係人哋（外國）唔信你」；陳先生亦認為大家應該有疫苗便接種，「唔好科興又唔打得，又要打呢個果個」。

市民：放棄不打疫苗是湖塗

市民胡先生亦於早上到接種中心接種疫苗，他認為有市民因個別死亡事件而放棄打疫苗是「湖塗」的行為，「打疫苗預防生病多好；不打疫苗萬一染上怎樣辦」，「應該打，這麼好的事情為什麼不打，打了對自己好，對社會好」；他亦指出疫苗由政府安排，不用花錢，又不痛，只是針位有點感覺，就是需要花一點時間。

由上水特意到葵芳 只為打一針

來自上水的跨境司機江先生亦特意前來葵芳接種疫苗，他指出附近的接種中心都已約滿，「都冇辦法啦，開多啲會好，最好樓下行兩步」。而對於副作用而言，江先生則表示不太擔心，「唔洗驚嘅，啱啱咁啱佢係（長期病患）唉......有副作用都冇辦法」。