K11 MUSEA群組料有人吸煙染疫　今重開後仍有員工通風口抽煙聊天

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-06 20:03

尖沙咀商場K11 MUSEA早前爆發新冠肺炎群組感染，涉及至少50名患者，有政府專家今日指，疑有患者在商場出風口位吸煙時感染。 商場閉館一周後今（6日）午重開，記者在外圍視察，在近海傍平台位置，雖然有張貼不准吸煙標示，但仍有員工在平台通風口位置附近吸煙及聊天，15分鐘內觀察到有4人在該位置吸煙。

尖沙咀商場K11 MUSEA早前爆疫，停業一周後今日重開，商場以消費優惠吸客，直至傍晚時分仍然人山人海。

新冠肺炎｜K11 MUSEA中午重開 過百人湧入 食肆晚市預約已滿

名潮食館群組有50宗確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，屋宇署及衛生防護中心檢查後，發現整座商場的鮮風量都沒有問題，是安全。他又稱，衛生防護中心發現，名潮食館通往街外的出風口有很多煙頭。對於商場其他店舖如Cartier及Twinkie Cookies等均有人染疫，他初步估計，或因他們曾在名潮食館出風口的後巷吸煙。而另一感染可能性，是不同店舖員工曾到同一地方扔垃圾。袁國勇表示，群組不同個案的病毒株幾乎一樣，清楚說明是超級傳播群組，希望其他食肆能借鑑。

K11MUSEA群組病毒株一致料源頭為隱形病人 有人或通風口吸煙染疫

商場有染疫者曾在食肆出風口位置吸煙染疫，記者傍晚約六時半到商場外圍視察，在近海傍平台位置，雖然有張貼不准吸煙標示，但仍有四名員工在平台角落吸煙及聊天，現場亦留有煙頭。