強制檢測大廈｜增7地點　天水圍天富苑4座大廈上榜

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-06 22:39

本港疫情持續，今日（6日）新增8宗確診，政府晚上就強制檢測公告刊憲，將7個地點納入強制檢測名單，包括兩宗源頭不明個案居住的灣仔廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，另外天水圍天富苑有4座大廈上榜，包括齊富閣、善富閣、逸富閣、雅富閣。另外，紅鸞道18號祥祺中心A座5樓有辦公室亦須強制檢測。所有人於2月21日至3月6日期間，身處有關地點超過兩小時，須於3月8日或之前完成檢測。

據強制檢測公告刊憲，兩宗無源頭個案包括34歲男會計（#11071）及75歲退休翁（#11072），分別居住的灣仔克街6號廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，兩座大廈列入強制檢測公告。

另外，天水圍天富苑有4座大廈上榜，包括齊富閣、善富閣、逸富閣、雅富閣。不過，翻查衞生防護中心3月6日晚上最新公布的確診者住宅大廈及14日行蹤名單，未見有該4幢大廈紀錄。

工作地點方面，一宗有關連個案#11070，其女兒及家傭今日初步確診，其工作公司OutterBox Hong Kong Limited須強制檢測，位於紅鸞道18號祥祺中心A座5樓502-503室。

據公告，所有人於2月21日至3月6日期間，身處有關地點超過兩小時，須於3月8日或之前完成檢測。

▼3月6日公布近14日確診個案住所及行蹤▼

+ 11 + 11 + 11

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼