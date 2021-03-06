科興疫苗｜再有人懷疑於官涌接種後離世　接種長者：疫情死仲多人

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-06 18:14

再多一人於官涌疫苗接種中心，懷疑接種科興疫苗後死亡。最新死亡個案，死者為一名55歲女子，接種疫苗3日後，急性中風入院後離世。位於官涌體育館的疫苗中心今日繼續運作，繼續有長者及公務員等優先接種群組市民前往打針。 有今日到場的打針的長者表示，對疫苗仍然充滿信心，死亡機會僅萬分之一，又指懷疑接種疫苗後死亡個案仍算少，「嗰啲疫情死得咪仲多，呢啲小意思嚟啦」。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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現年73歲的梁先生表示，得悉今日再有人懷疑接種疫苗後死亡，都決定繼續到場打針。他說，自己對疫苗充滿信心，「特首都打得，我哋都打得啦」，又指出事的接種人士身體本身有問題，但自己無高血壓等長期病患，相信接種疫苗應該安全。

問到接種計劃開始短時間，就有兩人去世，梁先生認為「算少啦，個啲疫情死得咪仲多，呢啲小意思嚟啦」。雖然兩名死者都在官涌體育館的疫苗接種中心打針，但他認為，接種中心並無問題，「好似六合彩咁，一個地方成日都中六合彩，有啲地方買極都唔中，呢啲都係賭彩數」。

今日繼續有市民到官涌體育館的疫苗接種中心注射科興疫苗，但人流不算太多。（鍾妍攝）

66歲的李先生亦有留意死亡個案的報道，但經考慮後，認為「登記咗無謂嘥」，決定繼續到場打針。他說，自己沒有長期病患，故安心接種，但就認為「如果有長期病患，（接種）科興就要諗一諗先」。他指，護士在接針前，都有問清其身體狀况，自己會在接種後留意身體狀況。原本打算今晚慢跑，但會聆聽護士建議，決定先休息一天。

劉先生認為，出現懷疑接種疫苗後死亡個案，只屬個別事件。（鍾妍攝）

現年50歲的公務員劉先生認為，出現懷疑接種疫苗後死亡個案，只屬個別事件，「相信疫苗無事」，認為應繼續接種疫苗，「個個都話唔打，世界都唔想再面對舊年事件」。

官涌疫苗中心︰嚴格遵守疫苗接種指引

官涌疫苗中心醫務總監郭寶賢表示，對於55歲女士死亡事件深表關注，並希望食衞局及衞生署能盡快發放最新訊息。他稱，保障市民健康是首要任務，會嚴格遵守疫苗接種指引，希望與市民一起共同抗疫。

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