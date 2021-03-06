接種疫苗｜兩人打科興頭暈或麻痺送院　首日300人打BioNTech

撰文： 鄭秋玲 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-07 00:17

本港新冠肺炎疫情持續，展開疫苗接種計劃。政府今日（6日）晚上公布，截至今日晚上8點，過去24小時，約有11,000名市民接種第一劑科興疫苗，今日是首日可注射復必泰（復興 / BioNTech）疫苗，有300人注射。 昨日（5日）兩人注射疫苗後送院，均為科興疫苗。

▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼

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政府公布，截至今日（6日）晚上8時的過去24小時，約有11,000名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,700人在八間社區疫苗接種中心接種，而約3,100人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率達89%。

自2月22二日以來累計約83,400名人士接種了第一劑科興疫苗。

今日則約有300名人士接種了第一劑復必泰疫苗。

▼袁國勇早前示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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截至今日零時零分，過去24小時共有兩宗送院個案，均為科興疫苗。

3月5日一名 62 歲女子到官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到眩暈。她於下午1時07分被送往伊利沙伯醫院留院觀察，情況穩定。

3月5日一名 30 歲男子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現左臂麻痺。他於下午5時49分被送往律敦治醫院。經治療及觀察後，情況穩定，無須留院。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

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▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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