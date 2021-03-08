UA結業｜1985年開業　首創IMAX影院先河　去年遭入稟追租院線易手

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-08 15:24

有36年歷史的UA院線今日（8日）宣布結業，作為本港其中一間大型戲院，全盛時期在全港多區設有院線，1985年在沙田新城市廣場開設首間美式影院「UA6」，其後擴充至銅鑼灣地標時代廣場、香港國際機場、太古城、黃埔花園等。2007年UA開設全港首個IMAX影院，適逢當年在港取景的《蝙蝠俠：黑夜之神》上畫，IMAX成為影迷追看電影影院，風靡一時。 隨着近年電影業低迷，UA開始結束戲線營業，具象徵意義的「UA6」在2018年結業，去年有地產商入稟向UA追租，部份戲院已經結業或轉手，備受注目的K11 Art House於上月28日最後營業，但礙於新冠疫情致K11 MUSEA閉館，原定告別活動無聲落幕，原址已由商人林建岳持有的MCL承租。

2006年7月，尚未重建前的UA沙田共有6間影院。（Wikimedia Commons）

UA戲院由美籍猶太人紀愛華（Ira Dan Kaye）於1985年創立，首間戲院「UA6」座落沙田新城市廣場第一期，初時有6間影廳，之後擴展至10間，是本港第一間美式多廳迷你綜合戲院。

90年代電影業發展蓬勃，UA在1995年及1997年開創電話購票及網上購票，並於2001年引入VIP影廳，在太古城中心設立Director’s Club。

UA戲院部份轉手名單

引入IMAX風靡一時

2007年，UA MegaBox開幕，是全港首個設有IMAX巨幕的戲院，適逢當年上畫的《蝙蝠俠：黑夜之神》有在香港取景，於UA MegaBox追看電影成為一時熱潮。同年，UA欲將沙田新城市廣場改建為集IMAX及普通影院的戲院，但在拆卸重建時因地契問題爭拗，工程擱置近10年，最終2018年將院線轉手。

2008年，UA在尖沙咀國際廣場iSQUARE開設第二間IMAX戲院，曾憑IMAX 3D版《阿凡達》奪得「全球最高票房影院」殊榮，並在2015年成為IMAX全球平均單銀幕票房最高的院線。

3月8日，UA Cinema宣布全線戲院結業。（梁鵬威攝）

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不敵貴租 敗走時代廣場

UA在港營運多年，曾於全港各區設有院線，但隨着千禧年後電影業低迷，UA不敵貴租，在2012年結束開業18年的UA時代廣場戲院，戲院搬遷至高層並縮減影院廳，原址由名牌手袋店進駐。UA當年曾舉行全日18元戲票告別活動，不少影迷在晚上落閘後舉行紀念活動。

2015年，UA旗下皇室戲院因租約期滿結業，2016年因東薈城商場重建計劃，UA東薈城正式結業，結束其16年的營運生涯。2017年，UA太古城中心結業，由百老匯院線旗下MOVIE MOVIE經營；屯門市廣場的UA戲院轉由嘉禾旗下新品牌stagE營運。

去年遭入稟追租

去年，恒隆旗下的淘大商場，先後入稟法庭向UA院線所屬的娛藝公司，追收137萬元租金。九倉旗下的時代廣場亦入稟，追租戶UA戲院191萬元。而K11 Art House於上月28日結業，改由MCL營運。