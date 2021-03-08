新冠疫苗｜陳肇始：慢性病患者未受控不應接種　強調效益高於風險

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-08 15:48

本港開打內地科興疫苗近兩周，有兩人離世前曾接種，及後再有長者接種後出現異常情況，需留醫深切治療部。食物及衞生局局長陳肇始今(8日)表示，臨床專家委員會今日會開會討論第二宗死亡個案，以及昨日呈報的兩宗留醫深切治療部病例，並適時發布評估結果。 她又指，明白市民對疫苗接種或抱有憂慮，她呼籲，如患有嚴重慢性病、且病情未受控的市民不應注射科興疫苗， 如嚴重過敏人士，則應事先諮詢家庭或主診醫生，又強調兩種疫苗安全、有效、有品質保證，整體效益高於風險，形容疫苗接種是「新希望及曙光」。

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陳肇始表示，尤其關注兩宗接種後嚴重異常事件，臨床專家委員會上周三已就其中一個案開會檢視，包括考慮病者病況、病歷、相關臨床數據等。根據疫苗相關資料及初步解剖發現，另基於世衞流程因果關係評估，專家認為與疫苗無直接關係，但需待全面解剖報告出爐，始可總結因果評估。至於第二宗嚴重異常事件，委員會今日會開會，並適時發布評估結果，昨日呈報的兩宗留醫深切治療部個案，亦會一併討論。

陳肇始：每隻疫苗都有禁忌

陳表示，明白患有慢性病人士對疫苗接種或抱有憂慮，每隻疫苗都有禁忌，陳肇始續稱，患有嚴重、且病情未受控者不應注射科興， 如嚴重過敏人士，則應事先諮詢家庭或主診醫生醫生，網上亦有疫苗資訊可供參考，「如果唔清楚自己健康，都唔需要心急。」而公立醫院門診部亦設疫苗服務，方便病人覆診時可同時接種。

港府今公布擴大優先群組接種疫苗計劃 (梁鵬威攝)

被問到會否劃線暫緩或叫停接種計劃，她表示，衞生署有機制呈報嚴重異常事件，最重要是要評估臨床事件委員會總結其因果關係，暫時未清晰事故與疫苗是否有關，期間會公開透明，如有資訊或報告會盡快公布。她強調，疫苗接種是「新希望及曙光」，據現時數據及專家意見所見，港府批核的兩種疫苗安全、有效、有品質保證，整體效益高於風險。

至於接種中心查閱醫健通方面，是否需靠市民自行申報健康狀況，公務員事務局局長聶德權回應指，由於接種中心非診症地方，故不設醫健通可供職員查閱病歷，「(接種市民)對自己健康有疑慮，應去診所搵醫生查詢清楚。」