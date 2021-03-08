科興疫苗｜專家委員會維持長者優先接種　慢性病過敏史人士須謹慎

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-08 22:07

新冠肺炎臨床事件評估委員會專家今日（8日）就4宗懷疑與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件報告舉行會議，指審視4宗接種疫苗後，當中3宗都與疫苗無關，另外一宗死亡個案，因是今日凌晨不治，故仍需要更多資料審視。

專家委員會召集人孔繁毅指，香港許多長者在第三波疫情中感染死亡，結合數據認為科興疫苗的接種計劃，仍應該包括60歲以上長者優先接種。而至於內地為何僅推薦18至60歲人士接種，他則說，內地的計劃之後會擴大至60歲以上長者。

衞生署衞生防護中心總監林文健則表示，有嚴重過敏史或對某種藥物過敏的人士、及患有慢性病且病情不確定的人士，需要謹慎，最好請教家庭醫生和主診醫生後再接種。

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孔繁毅說，專家組開會後，認為現有資料都可排除個案與科興疫苗有直接關係。(張浩維攝)

孔繁毅：內地會將接種計劃擴展至60歲以上

科興疫苗開打後，已經有2宗接種後死亡、2宗留醫深切治療部，當中3宗都在60歲以上，港府仍然將60歲以上長者作為優先接種的群組，與內地的18至60歲接種群組不同。專家委員會召集人孔繁毅指出，中國內地的疫苗接種計劃雖然現時只建議18指60歲人士接種，但之後很有可能會將計劃擴展至60歲以上人士，他又指很難評論中內地的情況。他強調，鑒於香港第三波疫情中長者受感染的情況，目前仍然將60歲以上長者作為優先接種群組，專家委員會及科學委員會會審視所有資料。

林文健重申，倘市民有長期病患，應先諮詢醫生意見才決定是否接種疫苗。(張浩維攝)

衞生防護中心總監：市民可向疫苗中心醫生再次諮詢

衞生署衞生防護中心總監林文健則表示，疫苗接種計劃在網上登記時已經有寫明具體的禁忌及不適宜接種的人群，包括有嚴重過敏史（包括對某種藥物過敏的人士）、嚴重神經系統疾病、有未受控制的慢性病的人士及孕婦等。他說許多情況需要咨詢家庭醫生或主診醫生，評估情況後再接種；而社區疫苗中心有醫生和護士，市民進入中心登記後可在諮詢站再次諮詢。

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