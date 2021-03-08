科興疫苗｜接連現不適　患高血壓七旬婦「摺高衫袖」後決定放棄

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-08 17:23

新冠疫苗接種計劃開展近兩周，目前為市民接種的是科興疫苗。位於官涌體育館的疫苗接種中心先後出現2宗接種疫苗後死亡個案，昨日（7日）醫院管理局亦再呈報2宗需轉介深切治療部個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。 記者今日（8日）早上到官涌體育館視察，發現有已經預約、70多歲患高血壓的市民，因心中有疑慮，接種疫苗甚至已「摺高衫袖」的最後一刻決定放棄接種，表示「唔冒呢個險」，考慮改為預約復必泰。也有對藥物敏感的市民，特意到場諮詢醫生意見後決定接種疫苗。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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72歲患高血壓女士心「摺高衫袖」後決定放棄 改約復必泰



記者今早約11時半到官涌體育館視察，在2小時內，約有30餘名接種人士出入場館。今年72歲的梁女士表示自己患有高血壓已有數十年，她本已預約於今天接種科興疫苗，惟近日來接連有人在接種疫苗後出現副作用，故心中亦有一定疑慮。梁女士指，她本已經「摺高衫袖」，準備接種，但與現場醫護人員交流後，仍感到不放心，最後放棄接種，表示「唔冒呢個險」。

梁女士稱，她本覺得科興疫苗較為溫和，副作用少，但現發現科興疫苗針對60歲以上人群的研究不足，僅有約600個個案。而她在美國的家人已全部接種新冠疫苗，反應良好，故之後她會考慮改為接種「復必泰」疫苗。

60餘歲的陳先生則已經預約於本月20日接種科興疫苗，惟他對胸肺科一種氣管藥過敏，故今天特意到場諮詢醫生意見。（王海圖攝）

藥物過敏市民特意到場諮詢醫生 對國產疫苗有信心：唔好唔會送落嚟

60餘歲的陳先生則已經預約於本月20日接種科興疫苗，惟他對胸肺科一種氣管藥過敏，故今天特意到場諮詢醫生意見。陳先生引述醫生回覆指，「抖氣唔急促就可以打」，故亦不太擔心接種疫苗後可能會出現副作用，認為接種疫苗後能夠「保障自己安全，保護到屋企」。



今年69歲的王先生也同樣認為「身體好啲就ok，長期病患就唔打得」，自己本身沒有長期病患，故亦不太擔心。

而於官涌體育館所在政府大樓做運輸工作的林先生則稱，公司有要求員工接種新冠疫苗，故他在仔細徵詢醫生意見後，便預約接種科興疫苗。（王海圖攝）

而於官涌體育館所在政府大樓做運輸工作的林先生則稱，公司有要求員工接種新冠疫苗，故他在仔細徵詢醫生意見後，便預約接種科興疫苗。他在得悉有人在接種疫苗後被轉介至深切治療部後，坦言自己會擔心疫苗副作用，但他認為自己已經徵詢過醫生意見，加上他亦對國產疫苗充滿信心，指「唔係中國我都麻麻，中國唔會害你香港，唔好唔會送落嚟」。

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